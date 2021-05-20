Tarsus Belediye Meclisinde 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediye Meclisinde 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı kabul edildi

İHA

Tarsus Belediye Meclisinde 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı kabul edildi

– Tek gündemle toplanan Tarsus Belediye Meclisinde, 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.
Tarsus Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Tek maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında, 17 Mayıs’ta yapılan ilk toplantıda Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen ve komisyon üyelerinin oy çokluğu ile uygulanmasına karar verilen 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülüp karara bağlandı. Yapılan oylamada Tarsus Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.

“Tencerede pişiriyoruz ama kapağında yiyoruz”
Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, şeffaflıktan ve halkın yararına olan hizmet üretiminden asla taviz veremeyeceklerini söyledi. Bozdoğan, “Tarsus’un özellikle köylerinin, merkezinin sorunlarının konuşulması beni çok mutlu ediyor. Çok küçük ayrıntıya takıldığı zaman da konuşmalardan çıkacak olaylarda sadece bir siyasi cambazlığa gidecek sıkıntılar ortaya konuluyor. Burası hizmet birimi, hizmeti yaparken de siyaseti ister istemez geri plana koymak zorundayız ama iyi siyasetin, erdem sahibi olmanın, iyilik sahibi olmanın en önemli konusu insanların kendini eğitmesi gereken üç tane önemli alan olduğuna inanan birisiyim. Bunlardan birinin arzu ve öfkeyle ilgili olanı; kişi asla arzularındaki işareti gözden kaçırmamalı ve nefret ettiği şeylerin içine düşmemelidir. İkinci uymamız gereken en önemli olaylardan biri de dürtülerimizdir, yani görevlerimizdir, kişi iyi niyetle eyleme geçmeli. Üçüncüsü de yanılgılardan uzak durmak, iradeli kalabilmek ve yargı sürecini o şekilde işletmektir. Bu üçünden bana göre en önemlisi, ilk yoğunlaşmaması gereken tutkularımızla ilgili olan ilk söylediğim sözdür. Güçlü duygular ancak tutkumuza ve öfkemize yenik düştüğümüzde ortaya çıkar. O yüzden ki, problemi ve nedenlerini konuşup çözüm hakkında hiç konuşmamak sızlanmaktır. Az önce tartıştık, tartışma konumuz belli. Satışlara bakıyoruz, aslında Türkiye’de 400 bin nüfusa sahip bir yerde, böyle bir yerdeki satışta Tarsus Belediyesinin satıştan para kazanmak gibi derdi, niyeti yok. Tam tersi Tarsus Belediyesinin daha fazla yeşil alan ortaya koyabilmek için derdi kamulaştırmayla. Hatta bununla ilgili bütçeye de para ayırıyoruz ve defalarca da görüşme yaptığımız hisseli satışlarımızdan veya verdiklerimizden daha fazlasını satın almaya özen gösteriyoruz. Bizim bir özelliğimiz var; tencerede pişiriyoruz ama kapağında yiyoruz. Olanla yetiniyoruz yani. Tüm kamuoyunun ve meclis üyesi arkadaşlarımın şunu iyi bilmesini istiyorum; Hz Ali’nin dediği gibi ‘Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.’ Bizim cetvelimiz doğru. Ayrıca “Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur” demiş Mevlana. Bizim de yemin etmeye hiç ihtiyacımız yok, yaptığımız her şey ortada. Bütün vatandaşlarımız buradaki bütün bilgileri müdür arkadaşlarımdan alabilir, artı gerekli açıklamayı da öğrenebilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes kesti Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin 'motosiklet sürüş becerileri etkinliğinde' buluşan motor tutkunları, yaptıkları hareketlerle büyük beğeni aldı
YEREL HABERLER Motosiklet sürüş becerileri etkinliği nefes ...
Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı'nı imzaladı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek ...
19. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması başvuruları başladı
YEREL HABERLER 19. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması ...
Mezitli’de örtü altı üzüm hasadı başladı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da hasada katılarak, asmalardan üzüm kesti
YEREL HABERLER Mezitli’de örtü altı üzüm hasadı başladı Mezitli ...
Mersin'de plajlar ve sahiller doldu
YEREL HABERLER Mersin'de plajlar ve sahiller doldu
Kripto para üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kripto para üzerinden kazanç vaadiyle dolandırıcılık ...
1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli ...
1,5 ton esrarın şüphelileri adliyeye sevk edildi Türk güvenlik güçlerinin, uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği operasyonda ele geçirilen 1,5 ton esrarın şüphelileri olarak gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 1,5 ton esrarın şüphelileri adliyeye sevk edildi Türk ...
'1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona virüs diyalogu 'Ankara beni bulsun' çıkışıyla gündem olan ve bir anda sosyal medya fenomeni haline gelen Cihangir Göktaş ile Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen Mehmet Bucak'ın sosyal medyada yayınlanan 'korona virüs' diyaloğu, izleyenlere keyifli anlar yaşattı
YEREL HABERLER '1 milyon Mehmet' ile Cihangir'in gülümseten korona ...
Öğr. Gör. Dr. Türkili: “Ev hizmetlerinde çalışan birçok kadın pandemide işsiz kaldı”
YEREL HABERLER Öğr. Gör. Dr. Türkili: “Ev hizmetlerinde çalışan ...
Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor
Mersin’de 2 yılda 245 milyon 328 bin metreküp atıksu arıtıldı
YEREL HABERLER Mersin’de 2 yılda 245 milyon 328 bin metreküp atıksu ...
Kripto para ve sahte bahis kuponu dolandırıcılığı Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden 'kazanma garantili bahis kuponu' ve 'kripto para' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kripto para ve sahte bahis kuponu ...
Rosatom’un Çin’de inşa ettiği Tianwan ve Xudapu Nükleer Güç Santrallerinin yeni güç ünitelerinin temeli atıldı
YEREL HABERLER Rosatom’un Çin’de inşa ettiği Tianwan ve Xudapu ...
Mersin'de 2 yılda 245 bin 328 metreküp atıksu arıtıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 yılda 245 bin 328 metreküp atıksu ...
Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları düzenledi Gençler ve antrenörler arasında düzenlenen dostluk müsabakalarında 19 Mayıs coşkusu sahalara yansıdı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, futbol müsabakaları ...
Başkan Seçer, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, gençlerle buluştu
Mersin'de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 70 artışla 201 milyon doları aştı AKİB Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, en fazla ihracatın Rusya, Romanya ve Irak’a gerçekleştirildiğini belirtti
YEREL HABERLER Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 70 artışla 201 milyon ...
(Özel) ‘Yüzde 90 yaşamaz’ denilen Delal bebek, şimdi annesini bekliyor İdlib’deki çadır yangınında vücudunun yüzdeki 40’ı feci şekilde yanan, üç kez ölümcül sepsis yaşayan 2 yaşındaki Suriyeli Delal bebek, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gördüğü tedaviyle yaşama tutunarak taburcu oldu Delal bebeğin tedavi sürecinin devamı ve kontrolleri için Mersin’de ev kiralayan baba Abdulfattah Dugaym, kızının tek ihtiyacının Suriye’de kalan annesi olduğunu belirtti
YEREL HABERLER (Özel) ‘Yüzde 90 yaşamaz’ denilen Delal bebek, şimdi ...
Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe kuraklık Arıcılar arılarını kır çiçekleriyle kaplı Toros Dağlarının yüksek rakımlarına taşıyor Beklenen yağmurların gelmemesi halinde arıcılar kuraklıktan endişe ediyor
YEREL HABERLER Arıların tatlı yolculuğu başladı, en büyük endişe ...
Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya bıraktı Mersin’in Tarsus ilçesinde çocuklar tohumları gelecek için doğaya bıraktılar, arısız geleceğin felaket olacağına dikkat çektiler Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt, 20 Mayıs Dünya Arı Günü'nde, çocuklarla birlikte farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti
YEREL HABERLER Minik yürekler tohum toplarını arılar için doğaya ...
Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik yaptılar
YEREL HABERLER Deniz'de 30 metrelik Türk bayrağı açıp, temizlik ...
Mersin'de araç kortejli 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Mersin'de araç kortejli 19 Mayıs kutlaması