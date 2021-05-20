Tarsus Belediye Meclisinde 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı kabul edildi

– Tek gündemle toplanan Tarsus Belediye Meclisinde, 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.

Tarsus Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2. Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Tek maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında, 17 Mayıs’ta yapılan ilk toplantıda Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen ve komisyon üyelerinin oy çokluğu ile uygulanmasına karar verilen 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülüp karara bağlandı. Yapılan oylamada Tarsus Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı oy çokluğu ile kabul edildi.



“Tencerede pişiriyoruz ama kapağında yiyoruz”

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, şeffaflıktan ve halkın yararına olan hizmet üretiminden asla taviz veremeyeceklerini söyledi. Bozdoğan, “Tarsus’un özellikle köylerinin, merkezinin sorunlarının konuşulması beni çok mutlu ediyor. Çok küçük ayrıntıya takıldığı zaman da konuşmalardan çıkacak olaylarda sadece bir siyasi cambazlığa gidecek sıkıntılar ortaya konuluyor. Burası hizmet birimi, hizmeti yaparken de siyaseti ister istemez geri plana koymak zorundayız ama iyi siyasetin, erdem sahibi olmanın, iyilik sahibi olmanın en önemli konusu insanların kendini eğitmesi gereken üç tane önemli alan olduğuna inanan birisiyim. Bunlardan birinin arzu ve öfkeyle ilgili olanı; kişi asla arzularındaki işareti gözden kaçırmamalı ve nefret ettiği şeylerin içine düşmemelidir. İkinci uymamız gereken en önemli olaylardan biri de dürtülerimizdir, yani görevlerimizdir, kişi iyi niyetle eyleme geçmeli. Üçüncüsü de yanılgılardan uzak durmak, iradeli kalabilmek ve yargı sürecini o şekilde işletmektir. Bu üçünden bana göre en önemlisi, ilk yoğunlaşmaması gereken tutkularımızla ilgili olan ilk söylediğim sözdür. Güçlü duygular ancak tutkumuza ve öfkemize yenik düştüğümüzde ortaya çıkar. O yüzden ki, problemi ve nedenlerini konuşup çözüm hakkında hiç konuşmamak sızlanmaktır. Az önce tartıştık, tartışma konumuz belli. Satışlara bakıyoruz, aslında Türkiye’de 400 bin nüfusa sahip bir yerde, böyle bir yerdeki satışta Tarsus Belediyesinin satıştan para kazanmak gibi derdi, niyeti yok. Tam tersi Tarsus Belediyesinin daha fazla yeşil alan ortaya koyabilmek için derdi kamulaştırmayla. Hatta bununla ilgili bütçeye de para ayırıyoruz ve defalarca da görüşme yaptığımız hisseli satışlarımızdan veya verdiklerimizden daha fazlasını satın almaya özen gösteriyoruz. Bizim bir özelliğimiz var; tencerede pişiriyoruz ama kapağında yiyoruz. Olanla yetiniyoruz yani. Tüm kamuoyunun ve meclis üyesi arkadaşlarımın şunu iyi bilmesini istiyorum; Hz Ali’nin dediği gibi ‘Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.’ Bizim cetvelimiz doğru. Ayrıca “Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur” demiş Mevlana. Bizim de yemin etmeye hiç ihtiyacımız yok, yaptığımız her şey ortada. Bütün vatandaşlarımız buradaki bütün bilgileri müdür arkadaşlarımdan alabilir, artı gerekli açıklamayı da öğrenebilir” dedi.

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