Suriye açıklarında ele geçen 1.5 ton esrarın zanlıları tutuklandı

Köpekler Covid-19’u daha iyi tespit ediyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk güvenlik güçlerinin uluslararası sularda Suriye açıklarında düzenlediği 'Onur Operasyonu'nda ele geçirilen 1.5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

17 Mayıs sabahı Sahil Güvenlik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Dairesi Başkanlığı, Havacılık İHA ve Özel Harekat birimlerince, Suriye açıklarında uluslararası sularda Türkiye'ye uyuşturucu getirilen balıkçı teknesine operasyon düzenlendi. 'Onur' adı verilen operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi ile Türkiye'de sevkiyatla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu A.M.S.S., Z.M.I., Y.M.N.İ. ve M.A. ile Türk vatandaşları A.K. ve S.K. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.