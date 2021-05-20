1,5 ton esrarla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyede (2)

Yaz gibi... O kentte sahil doldu!

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HEPSİ TUTUKLANDI

Suriye açıklarında bir gemide ele geçirilen yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarla ilgili, uyuşturucu trafiğini yönettikleri iddiasıyla gözaltına alınan A.K. ile S.K. da emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. A.K. ve S.K. ile gemi çalışanları A.M.S.S., Z.M.L., Y.M.N.İ. ve M.A.S., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-05-20 18:40:17



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