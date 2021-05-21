Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi başladı Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs’ta başlattığı Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesine Türkiye genelinde 60 öğrenci katılarak teknoloji takımlarını oluşturdu. Öğrenciler projelerini 226 katılımcı öğrenciyle paylaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Başımız dik, gözümüz zirvede’ sloganıyla alanında uzmanları ve gençleri buluşturan Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesini 19 Mayıs’ta başlattı. 5 gün sürecek etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından katılan 60 öğrenci teknoloji takımları oluşturdu. Öğrenciler projelerini 226 katılımcı öğrenciyle paylaştı. Teknoloji Zirvesi, proje geliştirme süreciyle devam edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi öncülüğünde düzenlenen, alanında uzmanları ve gençleri buluşturan Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında başladı. ‘Başımız dik, gözümüz zirvede’ sloganıyla düzenlenen ve çevrimiçi gerçekleştirilen etkinliğin ilk günü konferans olarak gerçekleşti. Online platformda Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayan 1118 yaş arasındaki 60 öğrenci, takımlar halinde gün boyunca projelerini 226 katılımcı öğrenciyle paylaştı.

Teknoloji Zirvesi, 19 Mayıs’ta Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Mustafa Berat Yerman’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynel Cebeci “Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları”, Autodesk Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Eğitim Müdürü Evren Arın “Üretimin ve Öğrenmenin Geleceği”, Microsoft Türkiye Eğitim/K12 Sektör Yönetici Eyyüphan Keskin “Uzaktan Eğitimde Minecraft”, Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Türker Toker “Başarılı Olmanın Yolu: Oku! Anla! Üret!”, NASA IT Yöneticisi ve Tek Kadın Mühendis Pınar Moore “İklim Simülasyonu Merkezi” sunumlarıyla öğrencilerle gelecekteki kariyer yolculuklarında teknolojiyi etkili ve üretim amaçlı nasıl kullanabileceklerine dair görüşlerini paylaştı. Uzmanların oturumlarının ardından öğrenciler teknoloji alanındaki çalışmalarını birbirlerine aktardı.



Proje geliştirme süreci başlıyor

Öğrenciler, Nely Robot Kurucusu Faik Berk Güler, Türk Telekom Enerji ve İklim Müdürü Enes Polat, Eğitim Teknolojileri Koordinatörü Lara Özer’den eğitimler alacak ve ardından 48 saatlik Endüstri 4.0 Temalı Hackathon proje geliştirme süreci başlayacak. Öğrenciler projelerini teslim ettiklerinde Mersin Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından ön değerlendirme yapılarak projeler halk oylamasına sunulacak.



İlk 10 takım Uluslararası Robot Turnuvasına katılacak

Başarı gösteren ilk 10 takım, 2627 Haziran’da Tarsus Gençlik Kampında düzenlenecek olan Uluslararası Robot Turnuvasına 1 hafta süreyle takımıyla ve mentoruyla konaklamalı olarak katılım hakkı kazanacak. 1115 arasındaki takımlar, 1 yıllık dijital öğrenme platformu lisansı elde edecek. 1620 arasındaki takımlar ise Stembox proje kiti ile ödüllendirilecek.

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