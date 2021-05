Büyükşehir Belediyesi, 9 projesini 10,3 milyon lira hibe desteğiyle gerçekleştiriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kurumlardan aldığı toplam 10.3 milyon lira hibe destekli 9 projesi ile binlerce kişinin yaşamına dokunuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası kurumlardan aldığı toplam 10.3 milyon lira hibe destekli 9 projesi ile binlerce kişinin yaşamına dokunuyor. Bu kapsamda dezavantajlı gruplar, öğrenciler, mülteciler, kadınlar, yöre kültürü ve mutfak sanatları konularında önemli sosyal proje ve çalışmalar bir bir hayata geçiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde sürdürdüğü projelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği içinde birçok proje de yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, kadınlardan göçmen misafirlere, öğrencilerden yöre mutfağının tanıtılmasına kadar birçok alanda yürüttüğü sosyal projeleri ulusal ve uluslararası kurumlardan sağladığı hibelerle gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirdiği iş birliği ile ulusal ve uluslararası kurumlardan aldığı yaklaşık 10,3 milyon lira hibeli 9 proje ile psikososyal, eğitim, sağlık, fizyolojik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri veren belediye, teknik ve lojistik destek sağlayarak malzeme yardımı ve nakdi yardım yapıyor.



Merci Öğrenci Danışma Merkezi hizmet vermeye başladı

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumundan hibe almaya hak kazanan Merci Öğrenci Danışma Merkezi, bir süredir öğrencilere hizmet veriyor. 304 bin 508 lira hibe ile gerçekleştirilen proje ile hayata geçirilen Öğrenci Danışma Merkezi, öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmeti veriyor. Bu hizmetlerin yanı sıra sınav kaygısını hafifletmek için ince motor becerilerini kullanmayı artıracak sosyal etkinlik atölyeleri de bulunuyor.

Merkezden yaş aralığı olmadan tüm öğrenciler ile okuldan geri kalmış çocuklar ve gençler de sosyal destek alıyor. Çocukların kendini ifade edememe, ‘hayır’ diyememe, özgüvensizlik problemleri gibi sorunlarına benlik çalışmalarıyla destek verilerek, okula yeniden kazandırma çalışmaları yürütülüyor. Merkezin yürüttüğü çalışmalarla 4 ayda 88 çocuğun yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmesi sağlandı. Merkezin veri tabanına bin 238 çocuğun kaydı yapıldı ve 547 çocukla irtibat kuruldu. Yeni dönemde merkezden 183 çocuk destek almaya başlayacak.



Sosyal Uyum Merkezi ile dezavantajlı bireylerin hayatı değişiyor

BM Uluslararası Göç Örgütünden sağlanan 2 milyon 400 bin lira hibe desteğiyle göçmenler ve dezavantajlı gruplara hizmet vermek üzere Sosyal Uyum Merkezi hayata geçirildi. Proje ile psikososyal destek, tercümanlık desteği, meslek, eğitim ve sağlık danışmanlığı hizmetleri veriliyor. Dezavantajlı kesimlerin sosyal uyum düzeyleri ve sorunları belirlenerek sosyal uyum faaliyetlerinin yürütüldüğü proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kesimlerin yer aldığı bölgelerde yürüttüğü çalışmalarla ihtiyaçları tespit ederek, çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.



Gıda Kurutma Tesisinde yöreye özgü ürünler işlenecek

Yine BM Uluslararası Göç Örgütü tarafından hibe sağlanan Güneş Enerjisi ile Çalışan Gıda Kurutma Tesisi faaliyete geçti. Mersin Hal Kompleksi içerisindeki tesisin bedeli 1 milyon 200 bin lira düzeyinde bulunuyor. 25 kadının istihdam edildiği tesiste, yöreye özgü meyve ve sebzeler kurutuluyor, paketleniyor ve satışı gerçekleştiriliyor. Ürünlerin satışları konusunda Mersinden Kadın Kooperatifi kadınlara öncülük ediyor.



Yerel yönetimler arasında Türkiye’de bir ilk: Kadın Sağlığı Danışma Merkezi

Büyükşehir Belediyesinin BM Uluslararası Göç Örgütünden hibe desteği almaya hak kazanan bir diğer projesi de Kadın Sağlığı Danışma Merkezi. Toplam 320 bin lira hibe ile desteklenen merkez, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde hizmete açıldı. Merkezin iç tefrişat ve medikal malzemeleri Uluslararası Göç Örgütü tarafından hibe edildi. Yerel yönetimler arasında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan merkezde, kadınlara yönelik fizyolojik ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor. Merkezin gerek fizyolojik, gerekse de psikolojik hizmetlerinden hem mülteci hem de yerel topluluklardan tüm kadınlar faydalanabiliyor. Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesinde yer alan merkezde, ‘psikolog odası’, ‘sağlık odası’, ‘etkinlik ve toplantı odası’, ‘çocuk oyun odası’ ve ‘diyetisyen odası’ bulunuyor.



Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi için çalışmalar sürüyor

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında olan Gastronomi ve Yöresel Ürün Konağı Projesi için çalışmalar sürüyor. Tarihi Gülnar Otelinin restore edilerek Mersin kültürünün tanıtılacağı proje için Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 500 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Projenin ilk yılında Gülnar Otelinde gerekli tadilatlar yapılacak ve Mersin’in sahip olduğu gastronomik değerler araştırılacak. İkinci yılda ise uygulamalara başlanacak. Proje kapsamında kentin yöresel yemekleri, coğrafi işaretli ürünleri, tıbbi, aromatik ve endemik bitkileri sergilenecek. Oluşturulacak sosyal ortamlarla yiyecek ve içeceklerin kapsamlı reçeteleri ile detaylı envanterleri çıkartılacak. Ayrıca gastronomi alanında atölye çalışmaları, etkinlikler ve yarışmalar da yapılacak. Proje ile gastronomi ve yöresel turizm ile sürdürülebilir turizm anlayışı benimsetilecek. Mersin’in kültür çeşitliliği, yöresel lezzetleri akılda kalıcı şekilde ziyaretçilere yansıtılırken, ziyaretçiler yerel tatların üretimini, pişirme tekniklerini yerinde görmüş olacak.



Büyükşehir personeli Akıllı Şehircilik Eğitiminden geçti

Büyükşehir Belediyesi personeli, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından hibe edilen 30 bin lira değerindeki Akıllı Şehircilik Eğitimini aldı. Eğitim, Mersin’in akıllı belediye ve akıllı şehircilik sürecinin yönetiminde çok önemli bir yeri olan Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehir uygulamaları konusunda faaliyetlerini güçlendirebilmesini, yeni kaynaklar oluşturabilmesini, verimli ve etkin hizmet sunabilmesini amaçlıyor.



Nakdi ve Malzeme Yardım Projeleri ile binlerce insana ulaşıldı

Uluslararası Göç Örgütü tarafından özellikle mevsimlik tarım işçileri ve dezavantajlı mahallelerde yürütülen projeler kapsamında Büyükşehir Belediyesi, lojistik ve teknik destek sağladı. Çadırlarda yaşayan sel mağduru ailelere nakdi yardım ulaştırılması, hijyen paketi dağıtımı, içerisinde bebek bezi, bebek sabunu ve kolonya bulunan Bebek Paketi ulaştırılması, çadır kurulumu gibi birçok konuda lojistik ve teknik destek Büyükşehir Belediyesi tarafından verildi.

254 bin lira bedelli Sabun Üretim ve Dağıtımı Projesi kapsamında göçmen misafirlerin sabun üretmesi sağlandı. Medcities (Akdeniz Kentler Birliği) işbirliği ile mülteci çocuklara dağıtılmak üzere 21 bin lira bedelle, 7 bin 500 adet çocuk maskesi ve 30 bin adet bilgilendirme broşürü tedarik edilerek dağıtıldı.

Maya Derneği aracılığıyla yürütülen ve bedeli 50 bin lira olan çamaşır suyu ve kalıp sabun bin ailenin yararlanacağı şekilde Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından dağıtıldı. Yine Büyükşehir Belediyesinin lojistik ve teknik destek sağladığı yaklaşık 2 milyon 500 bin lira maliyetli nakdi ve malzeme yardımları ile binlerce aile destek gördü.



‘Hayal Et Oynat Projesi’ ön elemeden geçti

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programına ‘Hayal Et Oynat Projesi’ ile katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi, ön elemeleri geçti. 1 milyon 948 bin lira hibe desteğinin yapılacağı program kapsamındaki proje ile dijital oyun tasarımı alanında cinsiyet eşitliği odağında 20 gence Sertifikalı Dijital Oyun Tasarımı eğitimi verilecek. Eğitimle gençler sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve profesyonel kariyer sahibi olacak. Ayrıca, proje kapsamında Mersin’deki ilgili akademisyenler, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya getirilerek, geleceğin ve dijital dünyanın meslekleri tanıtılarak farkındalık oluşturulacak.



Büyükşehir, Çukurova Kalkınma Ajansından Fizibilite Desteği almaya hak kazandı

Çukurova Kalkınma Ajansının 100 bin liralık Fizibilite Desteği programı kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kooperatifçilik Kuluçka Merkezi projesinin fizibilite raporu desteği almaya hak kazandı. Fizibilite çalışmasında kooperatiflerin mevcut durumu ve gelişme eğilimleri, bulundukları bölgenin beşeri sermaye ihtiyacını karşılama durumu ve bu konuda yaşanan sıkıntılar ve kaynakları, konuyla ilgili yaşanan sorunlar ve karşılaşılan engeller, muhtemel proje paydaşları bünyesinde örnek teşkil etmek amacıyla kurulabilecek kooperatiflerin ve üretilecek ürünlerin tespiti üzerine çalışmalar yapılacak.

Aynı proje kapsamında, kurulmuş veya kurulacak kooperatiflerin ihtiyaç duyabilecekleri hizmetlerin, insan kaynağının ve makine ekipmanın belirlenmesi, girişimcilik ve kooperatifçilik alanında kapasite geliştirmeye yönelik eğitim ve çalışmaların belirlenmesi için çalışmalar yürütülecek.



“Mersin’in uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmak için bu projelere önem veriyoruz”

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birliklerini ve projeleri anlatan Dış İlişkiler ve Projeler Koordinatörü Melisa Büyükkınacı, “Yaklaşık 1,5 yıl önce Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak kuruldu. O dönemden bu yana hem ulusal hem uluslararası kuruluşlarla yaptığımız iş birlikleri neticesinde yaklaşık 10,5 milyon TL hibe desteği aldık. Mersin’in uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmak ve şehrimizin layık olduğu seviyede bilinirliğini göstermek için bu projelere çok önem veriyoruz. Şu an başvurularını yaptığımız ve cevabını beklediğimiz birçok projemiz var. Bunların da cevaplarının gelmesi ile birlikte en kısa sürede hayata geçirmek için hızlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

