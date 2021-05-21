Kaldırımda kadınların 'yer kavgası': 4 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, ana caddede kaldırımda tere, maydanoz gibi ürünler satan kadınlar arasında çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'ndeki kaldırımda tezgah kurarak tere, maydanoz gibi ürünler satan kadınlar arasında yer tartışması çıktı. Tartışma, diğer kadınların da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girip, tarafları yatıştırırken, çağırılan polis ekipleri, kavgaya karışan 4 kadını gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-05-21 13:09:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.