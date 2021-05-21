Tarsus Belediyesi, 12 ton yenidünyayı vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın girişimleri sonucunda Tarsus Belediyesine ait topraklarda yetiştirilen ürünler dar gelirli ailelerin sofrasına ulaşıyor. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında ilk etapta belediyeye ait 12 dönümlük bahçede yetiştirilen 12 ton yenidünya meyvesi vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yetiştirilen ürünler, dar gelirli vatandaşlara dağıtılıyor. İlk etapta belediyeye ait 12 dönümlük bahçede yetiştirilen 12 ton yenidünya meyvesi belediye personeli tarafından toplanıp paketlenerek Tarsus Belediyesine ait Halk Marketlerde dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yapılan planlama doğrultusunda meyve sezonu boyunca belediyeye ait tüm bahçelerdeki meyveler toplanarak dar gelirli vatandaşların sofralarıyla buluşturulacak.



“Halkın olanı halka veriyoruz”

Tarsus Belediyesine ait topraklarda yetişen tüm ürünlerin dar gelirli vatandaşların sofralarıyla buluşacağını belirten Başkan Haluk Bozdoğan, “Önceliğimiz her zaman için halktır. Bizler halkın temsilcileriyiz ve halkın olanı halka veriyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle dar gelirli vatandaşın zor durumda kaldığını ifade eden Bozdoğan, “Bu zorlu süreçte biz de belediye olarak gıda yardım kolileriyle, maddi desteklerle, hayırsever iş adamlarımızın destekleriyle, mahsulünü halka bağışlayan fedakar çiftçimizle hep birlikte bir yardımlaşma örneği sergiledik. Bu yardımlaşma ve dayanışma ağına öncülük etmenin mutluluğunu yaşamakla beraber belediyemize ait topraklarda yetişen ürünleri de halka sunarak bu zorlu süreci atlatmak için halkımıza destek olduk. Her zaman için savunduğumuz şey halkımızın önceliğidir. Bizler halkın refahı ve mutluluğu için varız. Bizler buraya cebimizi doldurmaya değil, tam tersine cebimizde olanı da halkımıza vermeye geldik. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar ortadadır. Bizler şeffaf belediyecilik yapıyoruz ve halkın olanı halka veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

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