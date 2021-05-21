MTOSB’den Başsavcı Öztoprak’a ziyaret

– Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Üyeleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'ı ziyaret etti. Ziyarette, Başsavcı Öztoprak ile MTOSB çalışmaları paylaşıldı.

MTOSB Yönetimi, Başkan Sabri Tekli önderliğinde, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak'ı ziyaret etti. Ziyarete, MTOSB Başkanı Tekli'nin yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Haddat, Denetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Akyüz, Hasan Yıldırım, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve Eğitim ve Güvenlik Koordinatörü Hasan Basri Uçar katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Tekli, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Şu an 3. Bölgede fabrikalarımız yavaş yavaş hizmet vermeye başladı. Hedefimiz 4. Bölgenin çalışmalarını tamamlayarak yatırımcılarımızın hizmetine sunmak ve hem ülkemizin üretim rakamlarına daha fazla katkıda bulunmak hem de istihdam sayılarımızı arttırmak” dedi.

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