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Atatürk’ün Mezitli’ye gelişinin 83’üncü yıl dönümü törenle kutlandı

İHA

Atatürk’ün Mezitli’ye gelişinin 83’üncü yıl dönümü törenle kutlandı

– Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün son ziyaret ettiği yerlerden biri olan Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde anma etkinliği düzenlendi. Atatürk’ün Mezitli’ye gelişinin 83’üncü yıl dönümünde Mersin’de yaşadığı anılar dile getirildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk’ün Mezitli’ye gelişinin yıl dönümü anma etkinliğinin bu yıl ki adresi Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü oldu. 83’üncü yıl anmasına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.
Anma etkinliğe katılan çocuklar Türk bayrakları ile Mutlu Yaşam Köyünü kırmızıya boyadılar. Başkan Tarhan, etkinliğe katılan tüm çocuklara Nutuk kitabını hediye etti.
Yapılan konuşmalarda, Atatürk’ün en son Mezitli’yi ziyaret etmesinin önemine, tarihe ve kültüre olan ilgisine dikkat çekildi.

“Özellikle son gezisi Mezitli için son derece önemli”
Başkan Tarhan, törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı verirken aynı zamanda birçok önemli işi yaptığını da söyledi. Tarhan, “Atatürk, olağanüstü bir lider ve devrimci. Bir insan, nasıl bu kadar çok devrim yapabilir, bu kadar büyük şeyler başarabilir? Savaşlar sırasında yabancı dil öğrenir, matematik, astronomi kitabı yazar. İnsan hayret ediyor. İnsanın aklı almıyor. Bu kadar yoğun çalışma arasında defalarca da Mersin’e geliyor. Özellikle son gezisi Mezitli için son derece önemli. Bugüne kadar çok fazla gündeme gelmese de biz gündeme getirmek istiyoruz. Her zaman bu etkinlikler yapılsın, canlı tutulsun istiyoruz” dedi.
Atatürk’ün kültüre, sanata, tarihe değer veren çok özel bir lider olduğuna dikkat çeken Başkan Tarhan, Soli Pompeiopolis ziyaretinin ayrıntılarını paylaştı. Atatürk’ün, 20 Mayıs 1938’de Mersin’e geldiği ve 21 Mayıs 1938 Cumartesi günü Soli’yi gezdiği bilgisini veren Tarhan, “Burada gördüklerinden o kadar etkileniyor ki, ertesi gün bu kez motorlarla denizden gelerek antik liman kısmında ve sütunlu caddede incelemelerde bulunmuş. İlgililerden bilgi alarak bir süre de deniz kenarında dinlenmiş. Tarıma büyük önem verdiği için çevrede bulunan portakal bahçelerini gezmiş. Bu seyahat Türkiye’deki son İstanbul dışına çıkışı olması nedeniyle de çok önemli. ‘Mersinliler Mersin’e sahip çıkınız’ sözünü de burada kullanmış” diye konuştu.

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