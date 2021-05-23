Tarım işçilerini taşıyan traktör sulama kanalına düştü: 11 yaralı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Konaklar Hacıbozan Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktör, lastiğinin patlaması sonucu sulama kanalına düştü. Traktörün römorkunda bulunan tarım işçisi 10 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sığ olan kanaldan kendi imkanlarıyla çıktı. Traktör, vinç yardımıyla düştüğü kanaldan çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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