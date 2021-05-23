19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı

İHA

19 Mayıs Haftası Mersin'de renkli etkinliklerle kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, kentte 5 gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.
Bocce, tekvando ve atletizm branşlarında Türkiye’yi temsil eden rekortmen milli sporcuların Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etmesinin ardından etkinlikler ilk olarak Cumhuriyet Gösteri Merkezinde başladı. Alanda üretici kadın stantları, spor aktiviteleri ve sahne gösterileri yer aldı. Cumhuriyet Gösteri Merkezindeki etkinlikler ve stantlar 5 gün boyunca devam etti.
Etkinliklerin ikinci gününe bisiklet turu damga vurdu
Etkinliklerin ikinci gününde hentbol, basketbol ve voleybol branşlarında başarılı işlere imza atan kadın sporcular, kentte spor anlamında geleceğin önünü açan efsanevi sporcuları mezarları başında andı. Aynı gün düzenlenen ‘Gençlik Bisiklet Turu’ ve ‘Mersin Skatepark Şöleni’, 19 Mayıs coşkusunu kentin birçok noktasına yaydı. Etkinliklerin ikisine de katılan Başkan Seçer, bisiklet turunda gençlerle birlikte pedal çevirdi. Atatürk Parkı 3 Ocak Meydanında start verilen ‘19 Mayıs Gençlik Bisiklet Turu’, İsmet İnönü Bulvarı, İstiklal Caddesi, Hastane Caddesi, Zeytinli Bahçe güzergahı boyunca devam ederek belediye binası önünde sonlandı.
Kentin 2 noktasında 'Rampark' açıldı
Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs haftasında kentin 2 noktasına Skatepark kazandırdı. Akrobasi bisikleti, kaykay ve paten tutkunları için vazgeçilmez bir alana dönüşen 'Skatepark'lara 'Rampark' adı verildi. Ramparklardan birisi Tarsus Ötüken Parkta gençlerin hizmetine sunulurken, diğerinde ise Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla Mersin Kültür Parktaki gençler performanslarını sergiledi.
19 Mayıs konvoyu kentteki coşkuyu yükseltti
Etkinliklerin üçüncü gününe denk gelen 19 Mayıs’ta Büyükşehir Belediyesinin kutlama konvoyu kentteki coşkuyu yükseltti. Sabah saatlerinde Tarsus’tan başlayan konvoy ilerleyen saatlerde Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Yenişehir ilçelerinin de cadde ve sokaklarını dolaştı. Konvoya
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yanı sıra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de katılarak sokaklarda, balkonlarda ve iş yerlerindeki vatandaşların 19 Mayıs coşkusunu birlikte yaşadı.
“2. yüzyılı sizler kurgulayacaksınız”
Konvoy, akşam saatlerinde Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde son buldu. Başkan Seçer, burada ellerinde meşaleler taşıyan ve marşlar söyleyen gençlere seslendi. Cumhuriyet’in 2. yüzyılına girildiğini hatırlatan Başkan Seçer, “Gençlerimiz, yarınlarımız, umutlarımız, istikballerimiz, her şeylerimiz, 2. yüzyılı sizler kurgulayacaksınız, sizler 2. yüzyılı büyüteceksiniz, geliştireceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz, sizlerin yanındayız” dedi.
Gençler dostluk için futbol müsabakasına katıldı
19 Mayıs’ta bir de dostluk müsabakası düzenlendi. Macit Özcan Spor Tesislerinde yapılan futbol müsabakalarında 19 takımın antrenörleri ve genç futbolcuları arasından seçilen oyuncular, toplam 3 müsabaka şeklinde gerçekleştirilen maçlarda sahaya inerek şenlik havasında geçen bir oyun sergiledi. Etkinlikler 21 Mayıs günü Cumhuriyet Gösteri Merkezinde düzenlenen “Sporcu Ödülleri” töreniyle sona erdi. Törene Başkan Vahap Seçer de katılarak sporculara ödüllerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü Mersin'de askere gitmek için sülüs evrakını alan 20 yaşındaki genç çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Kavgayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanırken, gencin öldürülme olayı güvenlik kamerasına yansıdı Anne Durdu Tömbül: "Bir acılı anne olarak bütün kalbimle adalet istiyorum. Askere gönderecekken oğlumu kara toprağa verdim” Baba Mehmet Tömbül: "Bıçaklar kılıçlar ellerinde her şey var. 20-25 kişi birden ne olduğunu anlayamadan oğlum gözlerimin önünde katledildi"
YEREL HABERLER Askere gidecek genç kılıçla öldürüldü Mersin'de ...
Yerinden çıkan rögar kapağı dehşeti
YEREL HABERLER Yerinden çıkan rögar kapağı dehşeti
Tarım işçilerini taşıyan traktör sulama kanalına düştü: 11 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan traktör sulama kanalına ...
Tarsus´ta tarım işçilerini taşıyan traktör kanala düştü
YEREL HABERLER Tarsus´ta tarım işçilerini taşıyan traktör kanala ...
Başkan Özyiğit esnafla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Özyiğit esnafla buluştu
Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz fosili bulundu 
YEREL HABERLER Mersin'de, 60 milyon yıl öncesine ait salyangoz ...
Atatürk’ün Mezitli’ye gelişinin 83’üncü yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Mezitli’ye gelişinin 83’üncü yıl dönümü ...
Büyükşehir Belediyesinden 49 başarılı sporcu ve 35 antrenöre 419 bin lira ödül Mersin Büyükşehir Belediyesi Sporcu Ödülleri törenine katılan Başkan Seçer, spora desteklerinin süreceğini söyledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden 49 başarılı sporcu ve 35 ...
İlk ‘Bal Evi’ satış noktası Yenişehir’e yerleştirildi Başkan Seçer, Mersinlilerin, Bal Evinden ilk elden ve daha uygun fiyata bal alabileceklerini söyledi
YEREL HABERLER İlk ‘Bal Evi’ satış noktası Yenişehir’e ...
Mersin´de yangın savaşçıları sezona hazır Erdemli ilçesindeki yangın tatbikatında işçiler ve gönüllülerin yangına müdahale refleksi ölçüldü
YEREL HABERLER Mersin´de yangın savaşçıları sezona hazır Erdemli ...
‘VR Mersin Projesi’ kentin tanıtımına katkı sunuyor
YEREL HABERLER ‘VR Mersin Projesi’ kentin tanıtımına katkı sunuyor
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı
Motosikletiyle düştüğü sulama kanalında boğuldu
YEREL HABERLER Motosikletiyle düştüğü sulama kanalında boğuldu
Torosların zirvesinde yamaç paraşütü yarışması
YEREL HABERLER Torosların zirvesinde yamaç paraşütü yarışması
Dijital Kariyer Günleri başladı
YEREL HABERLER Dijital Kariyer Günleri başladı
MTOSB’den Başsavcı Öztoprak’a ziyaret
YEREL HABERLER MTOSB’den Başsavcı Öztoprak’a ziyaret
Mersin'de Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
YEREL HABERLER Mersin'de Filistin'de hayatını kaybedenler için ...
Akdeniz’de yeni bir aile sağlığı merkezi açılacak
YEREL HABERLER Akdeniz’de yeni bir aile sağlığı merkezi açılacak
Tarsus Belediyesi, 12 ton yenidünyayı vatandaşlara ücretsiz dağıttı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, 12 ton yenidünyayı vatandaşlara ...
Çiftçinin yeni gözdesi gölevez; dönümde 50 bin TL kazandırıyor
YEREL HABERLER Çiftçinin yeni gözdesi gölevez; dönümde 50 bin TL ...
Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Erguvanlar Suç Örgütü'ne operasyon: 11 gözaltı
Mersin’de Ev Hayvanı Kayıt Sistemi ile mikroçip uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER Mersin’de Ev Hayvanı Kayıt Sistemi ile mikroçip ...
Kaldırımda kadınların 'yer kavgası': 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kaldırımda kadınların 'yer kavgası': 4 gözaltı