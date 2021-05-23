'Etkinlik Atölyem Projesi' ile üreterek ve eğlenerek öğreniyorlar

Mersin'de Kıbrıs İlkokulunda, 'Etkinlik Atölyem' etwinning projesi ile uzaktan eğitim döneminde çocukların üreterek ve eğlenerek öğrenmeleri sağlanıyor.

Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Kıbrıs İlkokulu, eğitime katkı sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalarla farklılık oluşturmaya devam ediyor. Sınıf öğretmeni Deyiş Kollayan'ın öncülüğünde, uzaktan eğitim döneminde çocukların evde az malzeme kullanarak etkinlikler üretip ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmada, 'Etkinlik Atölyem Projesi' gerçekleştirildi. Proje sahibi sınıf öğretmeni Deyiş Kollayan, projenin amacının uzaktan eğitim döneminde öğrenciler için etkinlikler düzenleyerek, becerilerini geliştirip aileleri ile kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Projenin Türkiye'den 10, Avrupa'dan 3 olmak üzere 13 ortak üyeden oluştuğunu belirten Kıbrıs İlkokulu Müdürü Süleyman Gencer, "Proje kapsamında, web2 araçlarını tanıdık, güvenli internet kullanımını öğrendik, geri dönüşüm ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdik. Belirli gün ve haftaları kutladık, öğrencilerimizin el becerilerini geliştirici, dikkat ve koordinasyonunu arttırıcı çalışmalar yaptık, doğa ve çevre sevgisi farkındalığı oluşturduk" dedi. Gencer, müfredatlar arası kazanımları temel alan etkinlikler ile öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine destek olduklarını sözlerine ekledi.

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