Silifke´de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde bal ormanında çıkan yangın, itfaiye ve Silifke Orman Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında 20 dönüm ormanlık alanın zarar gördü.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Çamdüzü mevkisinde bulunan bal ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine itfaiye ve Silifke Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. soğutma çalışmaları sürdürülen yangında 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi çin çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2021-05-23 19:25:01



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