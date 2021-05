Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral Projesi, emlak piyasasını da hareketlendirdi. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesinde bir yıl öncesine kadar 180200 bin liralı olan daire fiyatlarının 350400 bin liraya, bin lira olan daire kiraların ise 45 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santral inşaatı bölgeyi hareketlendirdi. Turizm merkezi Taşucu bölgede yapımı devam eden projede çalışanları nedeniyle adeta Rusya’nın bir ilçesi gibi oldu.

Taşucu’nun kış aylarında ancak 10 bini bulan nüfusu 20 bini geçerken, gayrimenkul satış ve kira fiyatları tavan yaptı. İlçede gözle görülür inşaat yapımında artış kaydedilirken, bazı ünlü markalar Taşucu'na mağaza açması dikkat çekti.

Türkiye’yi çok sevdiğini belirten İgor Perfülev, “Türkiye çok güzel bir ülke, Türk insanı çok iyi. Çok beğeniyoruz. Çok sıcak insanları var. Her şey güzel, meyve sebze çok uygun fiyata satılıyor. Havası denizi güzel. Burada yiyecek ve içecek ucuz. Ev kiraları bize göre pahalı değil. Ancak yerel halka göre pahalı olabilir. Ev kiraları bizim için normal. 700 dolar kira parası veriyoruz” dedi.

Taşucu’nda esnaflık yapan Müjdat Kadıoğlu, “Taşucu bölgesinde oturuyorum. Esnafım. Oturduğum ev sahibi kiralar yüksek olunca Ruslar geldi diye Rus vatandaşlara daha yüksek fiyatlara vermek için bizi çıkartıyorlar. Biz evden çıkınca ev bulamıyoruz. Eşyalı ve eşyasız evler çok pahalı” diye konuştu.

Ev kiralarının tavan yaptığını belirten Emlakçı Mesut Katı, “Akkuyu Nükleer santralin gelmesi ile birlikte ev kiraları 1+1 eskiden 500 lira iken şimdi 3 bin 500, 2+1 evin kirası bin lira iken şu anda 4 bin 500, 3+1 bin 500 lira iken şimdi 5 bin 500 liradan gidiyor. Rağbet fazla olunca yerli halk ev bulamaz hale geldi. Şu anda Taşucu kat karşılığı ve kiralar yükseldi. Akkuyu buraya çok değer kazandırdı. Ruslar bölge esnafına büyük katkı sunuyor” şeklinde konuştu.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke’de pandemi süresince sıkıntı yaşamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Hizmet ve emlak sektöründe inanılmaz talepler doğdu. Bin 500 ila 2 bin Rus vatandaşımız Nükleer Santral inşaatında çalışıyor. Santralin yan sanayisi ve taşeron firmalarında ise toplamda 8 9 bin insan çalışıyor. Hal böyle olunca bölgemizde inanılmaz bir altyapı sorunu ortaya çıktı. Silifke ve çevresinde daire fiyatlarımız astronomik fiyatlara çıktı. Bin liraya kiraya verilen daire fiyatlarımız 456 bin liraya kadar çıktı. Şu an Nükleer Santral firması Rus vatandaşların kalabileceği Taşucu’na 5 bin kişilik bir sosyal konut projesi başlattı. Silifke’ye atanan bir memurumuz ve asgari ücretle geçimini sağlayan kiralık ev arayan bir vatandaşımız zorluk çekmektedir. Memur arkadaşımız aldığı maaş kadar kira parası vermek zorunda kalmaktadır. Silifke ve Taşucu’na büyük otel ihtiyacı doğmuştur. Pandemi döneminde Ruslar harcamalarını esnaflardan yaparak bölge ekonomisine can suyu olmuşlardır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.