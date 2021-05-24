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Türk bayraklarını çöpten çıkarıp balkonuna astı Mersin'de yaşayan ev hanımı Hanife Yüksel, arkadaşıyla birlikte alışverişe gittiği sırada çöpe atılan Türk bayraklarını çıkarıp, evde yıkadıktan sonra balkonuna astı Hanife Yüksel: "Uğruna onca şehitler verilen bu bayrağın yeri çöp değil göklerdir"

İHA

Türk bayraklarını çöpten çıkarıp balkonuna astı Mersin'de yaşayan ev hanımı Hanife Yüksel, arkadaşıyla birlikte alışverişe gittiği sırada çöpe atılan Türk bayraklarını çıkarıp, evde yıkadıktan sonra balkonuna astı Hanife Yüksel: "Uğruna onca şehitler verilen bu bayrağın yeri çöp değil göklerdir"

Mersin'de yaşayan ev hanımı Hanife Yüksel, arkadaşıyla birlikte alışverişe gittiği sırada çöpe atılan birbirine bağlı birçok Türk bayrağını bulunduğu yerden çıkardı. Bayrakları evine götürüp yıkadıktan sonra balkonuna asan Yüksel, "Uğruna onca şehitler verilen bu bayrağın yeri çöp değil göklerdir" dedi.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yaşayan Hanife Yüksel, alışverişe gitmek için arkadaşıyla birlikte evden çıktı. Mahallelerinde bulunan çöp kutusuna çöp atmak isteyen Yüksel, çöpte birçok Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrakların çöpte kalmasına izin vermeyen Yüksel, oradan tek tek çıkardı. Bu esnada çevredekiler tarafından görüntülenen Yüksel'in duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından taktir topladı.
Yaşadıklarını ve o an hissettiklerini İHA muhabirine anlatan Yüksel, 11 yıldır aynı mahallede yaşadığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Sosyal medyada şehit haberleri karşıma çıkmıştı ve çok canım sıkılmıştı. Ardından çeşitli ihtiyaçlarımızı almak için markete gitmeye karar verdik ve evden çıktık. Arkadaşımla beraber giderken, elimde de çöp vardı çöpü atmak için çöp kutusuna yaklaştığımda kırmızılık gördüm. Baktığımda ise bayrakların atıldığını fark ettim. 40'a yakın sıralı bayrak vardı. Vicdanım el vermedi ve o bayrakları çöpten çıkardım" ifadelerini kullandı.

"O bayrak için nice insanlar can verdi"
Türk bayrağı için birçok şehit verildiğini ve kanlar döküldüğünü aktaran Yüksel, "Bayrağımız için cephelerde savaşıldı. Hala da büyük mücadeleler veriliyor. Bu bayraklar orada olmayı hak etmiyordu. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Çöpten onu çektim çıkardım. Evime getirip yıkadım. Balkonuma asacağım. Bu bayrağın çöplerde değil de göklerde taşınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bayrak için nice şehitler verildi. Ben milliyetçi bir ailede büyüdüm. Bize bayrak sevgisi çok küçük yaşlarda aşılandığı için buna duyarsız kalamadım. Türkiye'de bu bayrak altında yaşayan bütün insanların duyarsız kalmaması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Bayrakları çöpe atan kişi ya da kişilerin bulunması gerektiğini söyleyen Yüksel, vatandaşlara da duyarlı olma çağrısında bulunarak, "Ağaç yaş iken eğilir. Çocuklarınıza bayrak sevgisini aşılayın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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