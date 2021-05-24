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Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları acil destek bekliyor AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: "Yüksek tutarlı işlere yönelik ham madde, işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyat tutturamıyoruz. Büyük siparişler Çin ve Uzak Doğu ülkelerine kaymaya başladı"

İHA

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları acil destek bekliyor AHKİB Başkanı Gürkan Tekin: "Yüksek tutarlı işlere yönelik ham madde, işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyat tutturamıyoruz. Büyük siparişler Çin ve Uzak Doğu ülkelerine kaymaya başladı"

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, son aylarda üretim maliyetlerindeki artışlardan dolayı hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin zor günler yaşadığını belirtip, sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğin korunması, ortaya çıkan fırsatların kaçırılmaması için acil devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Avrupa Birliği’nde aşı uygulamalarının yaygınlaşmasıyla hayatın normalleşmeye başladığını ve pazarın hareketlendiğini kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, “Hızlı üretilmesi istenen düşük tutarlı işler pazara yakınlığımızdan dolayı bize geliyor. Ancak yüksek tutarlı işlere yönelik ham madde, işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyat tutturamıyoruz. Büyük siparişler Çin ve Uzak Doğu ülkelerine kaymaya başladı.” dedi.

"Ham maddede arztalep dengesizliği fiyatları tırmandırdı"
ABD’nin Çin’e yönelik yaptırımlarından dolayı pamukta küresel ölçekte bir tedarik sıkıntısı yaşandığını, bu durumdan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün dolaylı olarak etkilendiğini ifade eden Başkan Tekin, “ABD ile Çin arasındaki gerginlik dünya genelinde bir arztalep dengesizliğine neden oldu. Pamuk elyafında arz daralınca sunisentetik elyaf ve ipliklere de ilgi arttı. Dolayısıyla arz daralmasına bağlı olarak pamuk elyafı ve ipliğindeki fiyat artışı sunisentetik elyaf ve ipliğe yansıdı. Bu ham maddelerdeki artışlar doğal olarak kumaş fiyatlarını yükseltti. Haliyle en önemli ham maddesi kumaş olan hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin de üretim maliyetleri arttı. Ham madde tedarikindeki sıkıntılar işçilik ve enerji maliyetlerindeki artışlarla birleştiğinde Türk hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin ihracat pazarlarındaki rekabetçiliği her geçen gün daha da azalıyor” diye konuştu.

"Bir yıl ödemesiz, uygun faizli krediler ile ek desteklere ihtiyacımız var"
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki etkinliğinin korunması için bir dizi tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tekin, “Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri başta olmak üzere en az bir yıl geri ödemesiz, uygun faizli krediler ile ek desteklere ihtiyacımız var. İnovasyon, tasarım ve markalaşma alanında daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz.” dedi.

AHKİB’den nisanda yüzde 103 artışla 32,6 milyon dolarlık ihracat
AHKİB’in nisan ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, bu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artışla 32,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Bölge ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Tekin, şunları söyledi: “Ana pazarları Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD’den oluşan Birliğimiz, en fazla dış satımı yüzde 575 artış ve 12,6 milyon dolar değer ile İspanya’ya gerçekleştirdi. Söz konusu ayda bölge ihracatımızda yüzde 39’luk paya sahip olan İspanya’nın ardından yüzde 6 artış ve 5,1 milyon dolar değer ile Almanya ikinci, yüzde 340 artış ve 3 milyon dolar değer ile Hollanda üçüncü sırada yer aldı. Nisan ayında ihracat hacmini en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda yüzde 13 bin 837 artış ve 718 bin dolar değer ile Bulgaristan rekor kırdığımız pazar oldu. Bulgaristan’ı yüzde 934 artış ve 528 bin dolar değer ile İtalya takip etti. Nisan ayında sergilediğimiz yüksek oranlı artışlar gelecek dönemler için motivasyon kaynağımız oldu.”

"En çok ihraç ettiğimiz ürün grubu bayan dış giyim"
AHKİB’in nisan ayındaki ihracat performansını ürün gruplarına göre ele alan Başkan Tekin, bölge ihracatının yüzde 87’sinin dört üründen oluştuğunu söyledi. Başkan Tekin, “Yılın dördüncü ayında yüzde 364 artış yakaladığımız bayan dış giyim 15,3 milyon dolar değer ile birinciliği elde etti. Bayan dış giyimin bölge ihracatımızda payı yüzde 47 oldu. Yüzde 78 artış ve 5,1 milyon dolar değer ile bay dış giyim ikinci, yüzde 5 artış ve 4,3 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya (çadır çuval vb.) üçüncü sırada yer aldı. Nisan ayında en fazla ihracat artışı sağladığımız ürün grupları bayan iç giyim, yünlü yatak kıyafetleri ve bebe giyimi oldu” değerlendirmesini yaptı.

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