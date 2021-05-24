Silifke’de 20 dönüm ormanlık alan yandı

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Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan yangında 20 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çamdüzü Kayabaşı mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 20 dönümlük kızılçam ormanı zarar gördü.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok yangın bölgesine gelerek Silifke Orman Müdürü Hasan Arslan’dan bilgi aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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