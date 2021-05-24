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Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan araştırmada, Kerimler Mahallesinde 1 şahsın evinde uyuşturucu bulundurduğu ve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheli 1 kişiyi gözaltına alırken, yaptıkları aramada 15 kök kenevir bitkisi, 20 gram bonzai, 10 gram kubar esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 bıçak, 1 muşta ile çok sayıda uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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