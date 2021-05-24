Zoru Başaranlar kitabı görme engelliler için kabartma yazıyla basıldı

Mezitli Belediyesinin adını dünya çapında duyurmayı başaran Mezitli Kadın Üretici Pazarlarında tezgah açan kadınların kahramanlık öykülerinin anlatıldığı, İpek Ongun’un ‘Zoru Başaranlar’ kitabı, görme engellilerin de okuyabilmeleri için Braille alfabesi ile basıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İpek Ongun tarafından kaleme alınan ve büyük beğeni kazanan Zoru Başaranlar kitabı, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) tarafından kabartma yazıyla düzenlendi. Kitap ayrıca seslendirilerek CD olarak yayınlandı. İki cilt halinde hazırlanan kitabı, görme engelli Ecrin Aytekin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ı ziyaretinde okudu.



Ecrin, İpek Ongun’la tanışmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı

Başkan Tarhan, 2 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kendi koltuğuna oturarak 1 günlük temsili başkan olan Ecrin’e sürpriz yaparak hayranı olduğunu belirttiği Yazar İpek Ongun’la tanışmaya davet etti. Braille alfabesiyle hazırlanan kitaplarını severek okuduğu İpek Ongun’la karşılaşmanın şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşayan Ecrin, bu sürpriz için Başkan Tarhan’a teşekkür etti. ‘Zoru Başaranlar’ kitabının bir bölümünü Başkan Tarhan ve İpek Ongun’un yanında okuyan Ecrin, eve gidince tamamını okumak için son derece heyecanlandığını söyledi.



“Başkanımızla tanıştık hayata bakışım değişti”

Üçüz olan kardeşleriyle birlikte İpek Ongun’la fotoğraf çektiren Ecrin, Başkan Tarhan ile tanıştıktan sonra çok büyük mutlulukları üst üste yaşadığını belirtti. 23 Nisan’da belediye başkanı koltuğuna oturduğunu hatırlatan Ecrin, “Daha sonra birlikte bisiklete bindik. Birçok etkinliğe katıldık. Başkanımız her zaman yanımızda olarak bizlere büyük moral verdi. Başkanımızla tanışmış olmaktan dolayı son derece mutluyum ve kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.



“Mezitli’de kartopu gibi büyüyen bir sevgi var”

Ecrin ile karşılaşmasının kendisini duygulandırdığını, bir o kadar da mutlu ettiğini ifade eden güçlü İpek Ongun ise “Bir yerde yapılan iyilik katlanarak, büyüyerek gidiyor. Çok güzel yerleri buluyor. Kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyen bir sevgi bağı oluştuğunu görmekten son derece mutluyum. Başkanımız Neşet Tarhan, çok küçük imkanlarla çok büyük işler başarıyor. Bunlara tanık olmaktan dolayı da son derece mutluyum” diye konuştu.



“Ecrin mutlu, biz de mutluyuz”

Ecrin’in Zoru Başaranlar kitabını okumasıyla kendisinin de çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tarhan da “9 kadın üretici pazarımızda 750 kadınımız hayatlarını tamamen değiştirmeyi başardı, biz de destanlaşan bu başarılarını İpek Ongun’la bir araya gelerek kitap olmasını sağladık. Bugün farklı bir mutluluk yaşıyoruz. Kitabımız, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı tarafından sesli CD ve görme engellilerin rahatça okuyabilmesi için Braille alfabesi ile iki cilt halinde yayınlandı. Kitaplar elimize geçtiğinde ilk Ecrin kızımızla okumak istedik. Bu kitapların her kesim tarafından okunabilmesi bizim için çok önemli. Ecrin kitabı okuyabildiği için çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Bizim belediyecilik anlayışımız insanlarımızın mutluluğu üzerine kurulu. Yaptığımız tüm hizmetleri vatandaşlarımız mutlu olması için hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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