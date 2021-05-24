Mersin'de orman yangını

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Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Narince Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. Şiddetli fırtına nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Bozyazı ve Anamur Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi ile öğlen saatlerine doğru yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına 6 arozöz, 3 su tankeri ve yaklaşık 60 kişilik yangın söndürme ekibi müdahale etti. Çıkan yangında 2 hektarlık kızılçam ormanının yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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