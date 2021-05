Çölyak hastası çocuklara glutensiz gıda desteği

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, korona virüsle mücadele edilen bu süreçte çölyak hastası çocukları da unutmadı.

Tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi on binlerce vatandaşa erzak kolisi desteği veren Toroslar Belediyesi, çölyak hastası çocukları da sevindirdi. İçerisinde glutensiz ürünlerin bulunduğu gıda kolileri, belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi'nde görevli uzman psikolog tarafından çölyak hastası çocukların ailelerine teslim edildi. Gıda kolilerini teslim alan çölyak hastası çocukların aileleri ise yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkürlerini iletti. Çölyak hastalığından dolayı çocuklarının glutensiz gıda tüketmek zorunda olduğunu belirten ebeveynler, "Maddiyatın yanında psikolojik olarak da zora düşüyoruz. Böyle bir destek geldiğinde çok seviniyoruz. Çoğu kişi bu hastalığı bilmiyor. Hatırlanmak çok güzel. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi.



"Her zaman yanınızdayız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede yaşayan toplumun her ferdinin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu hastalığın çocukları ve ailelerini psikolojik olarak etkilememesini temenni ettiklerini ve bu konuda da yanlarında olduklarını belirten Yılmaz, "Çölyak hastası çocuklarımızın da yaşamlarının daha kaliteli olmasını istiyoruz. Bu noktada çocuklarımıza glutensiz gıda desteğinde bulunduk. Onların yüzündeki tebessüm, istedikleri bir ürünü yiyebilmeleri her şeye değer. Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. İnsan hayatına dokunduğumuz sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.