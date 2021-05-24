Foseptiğe düşen 2 yaşındaki Volkan öldü



Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)(DHA) MERSİN'in Mut ilçesinde 2 yaşındaki Volkan Şahin, düştüğü foseptikte hayatını kaybetti. Volkan´ın 8 Mayıs'ta 2'nci yaş gününü kutladığı öğrenildi.

Yapıntı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin'in ailesi, bir süre sonra çocukları eve gelmeyince dışarı çıkıp aramaya başladı. Evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan foseptikten şüphelenen aile, Mersin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekipler, çukurda yaptıkları çalışma sonrasında Volkan'ın cansız bedenine ulaştı. Atiye ve Hamza çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Volkan Şahin'in 8 Mayıs'ta 2'nci yaş gününü kutladığı öğrenildi. Hamza Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2021-05-24 16:20:47



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