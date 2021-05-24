İnşaatta başına düşen keresteyle ağır yaralandı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde, akaryakıt istasyonu inşaatında çalışırken başına kereste düşen Adil İrgin, ağır yaralandı.

Mezitli'de akaryakıt istasyonu inşaatında bulunan çukurda çalışan Adil İrgin'in başına kereste düştü. Başına aldığı darbe ile ağır yaralanan İrgin'i gören mesai arkadaşları, hemen yardımına koştu. İhbarla olay yerine gelen itfaiyeciler tarafından çukurdan çıkarılan İrgin, sağlık ekibince ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırık olduğu belirlenen İrgin, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez

2021-05-24 17:18:08



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