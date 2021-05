(ÖZEL) Tek bacakla bisiklet sürerek hayata tutunuyor

Ahmet Dönmez: Bacağımı kaybettikten sonra spora tutundum

"Hedefim triatlon yarışmacısı olmak"Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) Mersin'de 18 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol bacağını kaybeden Ahmet Dönmez (31), tek bacakla pedal çevirerek hayata tutunuyor. Dönmez en büyük hedefinin triatlonda yarışmak olduğunu söyledi.

Ahmet Dönmez, 2003'te babası ile geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını kaybetti. Olay tarihinde 13 yaşında olan Dönmez, yıllar içerisinde tek bacakla yaşamaya alıştı. Birçok spor dalıyla ilgilenen Dönmez, bisikletle kilometrelerce pedal basarak hayata tutundu. Antrenör Özgül Yeşil ile birlikte Mersin-Adana arasında günde ortalama 100 kilometre yol yaparak yarışmalara hazırlanan Dönmez'in hedefi triatlon sporcusu olmak.

"BACAĞIMI KAYBETTİKTEN SONRA SPORLA HAYATA TUTUNDUM"

Spor yaparak hayata tutunduğunu anlatan Ahmet Dönmez, "10 senedir amatör olarak spor yapıyorum. Birçok spor dalı ile uğraştım. Ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, vücut geliştirme. Son 6 senedir profesyonel olarak yüzme sporuyla uğraşıyorum. 2,5 buçuk senedir tek bacakla yol bisikleti kullanıyorum. Bisiklete başladığım için çok mutluyum. Düşe kalka kendimi geliştirdim. Bisikleti çok seviyorum, olmayan uzvumu tamamlıyor. Bisiklet sayesinde her yere daha rahat ve hızlı gidiyorum. Hedefim triatlon yarışmacısı olmak. Üç branşı bir arada yapmak istiyorum" dedi.

'BU BENİM ÖZELLİĞİM, KUSURUM DEĞİL'

Kendisini tek bacakla bisiklet kullanırken görenlerin önce şaşırdığını ardından tebrik etiğini kaydeden Dönmez, "İnsanlar beni gördüklerinde çok mutlu oluyor. Telefonlarıyla fotoğrafımı, videomu çekiyorlar. Selam verip tebrik ediyorlar. Böylece aslında insanlara örnek oluyorum. Tek bacakla da bisiklet kullanabileceğini gösteriyorum. Bacağımın olmaması bana engel değil. Bu benim özelliğim, kusurum değil. Tek bacakla şehir değiştiriyorum. Engelliler istese her şeyi başarabilir" diye konuştu.

'ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ'

Ahmet Dönmez'in hayallerini gerçekleştirmesi için destek olan antrenör Özgül Yeşil ise şunları söyledi:

"Ahmet'i ilk sosyal medyada gördüm. Tek bacakla bisiklet sürdüğünü gördüğümde iletişime geçtim. Gerçekten çok gurur verici bir iş yapıyor. Engelliler şu an evlerinde otururken ya da utanarak sıkılarak sosyal hayata karışırken Ahmet çok önemli bir şey yapıyor. Bir uzvu eksik olarak şehirlerarası yolculuk yapıyor. Beraber bazı şeyleri başarabiliriz, dedik ve bir yola girdik. Yoldaki tepkiler çok güzel. Yanımızdan geçerken tebrik edenler var. Görüntülerimizi çekip örnek almaları için engelli arkadaşlarına gönderenler var. Sporla birlikte tüm engeller ortadan kalkıyor. Lütfen sporu hayatımıza dahil edelim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

