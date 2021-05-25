Tarsus'ta tır devrildi sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Tarsus ilçesinde yeni yapılan hastane kavşağında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesindeki yeni kavşakta meydana gelen kazada, A.S. (38) idaresindeki 33 E 7315 plakalı tır kavşakta dönüş yaparken devrildi. Dorsesi devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza nedeniyle yol kısmen kapandı.

Kazadan sonra mahalle sakinleri hastane açılmadan kavşağı yeniden gözden geçirilmesini, yoksa burada kazanın eksik olmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.