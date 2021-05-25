Pandemide evde kalanlar poligonlarda atış yaparak stres atıyor



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de koronavirüs salgını nedeniyle evde kalanlar, yaşadıkları stresi poligonda açık havada atış yaparak atmaya çalışıyor.

Tam kapanma döneminde bir süre kapalı olan atış poligonları, normalleşme süreciyle birlikte önlemlerini alarak yeniden faaliyete başladı. Yenişehir ilçesinde doğayla iç içe açık hava atış poligonuna gelen vatandaşlar, evde kalmanın stresini atıyor. Poligonda kullanılan silahlar, kulaklıklar ve diğer ekipmanlar her atıştan sonra dezenfekte edilerek temizleniyor. Poligon, stres atan vatandaşların yanı sıra eğitim almak için gelenlerin de uğrak alanı haline geldi. Poligona gelenler, uzmanlardan silah eğitimi alıyor.

Poligon işletmecisi Mehmet Ücal (65), "İnsanlar burada atış yaparken inanılmaz rahatlıyor, stres atıyor. Bunun yanında silahı kullanma şeklini öğreniyorlar. Burada aynı zamanda 3 hocamızla beraber gelenlere eğitim de veriyoruz. Poligon benim için bir hobiydi ancak şimdi mesleğim oldu. Boş arazide, dağda taşta atış yapanlar var. Burada nereye ateş ettiklerini, merminin nereye gittiğini görüyorlar" dedi.

'STRES ATMAK İÇİN ATEŞ EDİYORUM'

Poligona atış yapmaya gelen Derya Yokuş (23) da, "Pandemide stres atmak için haftada bir gelip, 1 saat gelip çalışıyorum. Açık havada, güvenli alanda atış yapıyorum" diye konuştu.

Poligonda verilen kursa yazılan Emine Aksoy (36) ise şunları söyledi: "İş için güvenlik kursuna yazıldım. Pandemi döneminde boş zamanımı değerlendirmek için bir fırsat oldu. Atış yaparak stres atıyoruz"DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-05-25 13:09:10



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