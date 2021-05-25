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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde hızlı girdiği kavşakta dorsesi devrilen TIR'ın şoförü A.S. (38) yaralandı.

Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi İbn-i Sina Bulvarı'nda bugün öğle saatlerinde A.S. yönetimindeki 33 E 7315 plakalı TIR'ın dorsesi hızlı girdiği kavşakta devrildi. Kazada, TIR şoförü A.S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.S. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR'ın dorsesi ise çağırılan çekici ile yoldan kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-05-25 17:16:55



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