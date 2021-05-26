Silindirin altında kalan işçi öldü

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Mersin'in Gülnar ilçesinde asfaltlama çalışmaları sırasında silindirin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Silifke Karayollarına bağlı ekipler GülnarZeyne arasında asfaltlama çalışması başlattı. İşçilerden İsa Aydın (37), silindiri yol kenarına çekmek isterken yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.

Silindirin altında kalan İsa Aydın’a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan işçi arkadaşları yaptı. İşçiler daha sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdiler.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen işçinin arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

İsa Aydın’ın cesedi, otopsi için Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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