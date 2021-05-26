Kreşlerde "Müzeler Haftası" kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki kreşlerde 1824 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında müze ziyareti ve müze kurallarının öğretildiği eğitici ve öğretici etkinlikler düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Münir Özkul ve Adile Teyze kreşlerinde eğitim gören çocuklar, Müzeler Haftasında yapılan etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi. Eğitmenler ve çocuklar tarafından Oyuncak Müzesi ve Tasarım Müzesi hazırlandı. Müze alanına oluşturulan müze giriş, çıkış alanları ve bilet satış noktası ile çocuklar müze kurallarını öğrendi. Ardından çocuklar oluşturdukları müzeleri, müze kurallarına uygun bir şekilde gezdi. Oluşturulan müzede çoraptan bebekler, enstrümanlar, oyuncaklar, mıknatıs seti, dünya küresi, teknolojik aletler ve lego tasarımı yer aldı.

Düzenlenen etkinlikle çocuklarda gözlem ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlanması amaçlandı.

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