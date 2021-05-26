Sokak ortasındaki 'borç' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, borçalacak nedeniyle çıkan kavgada Sait K., Müslüm Tater'i (27) sokak ortasında bıçaklayarak, öldürdü. Polis, kaçan Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5864 Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan Sait K. ile Müslüm Tater arasında, borçalacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Sait K., Tater'i bıçakladı. Sait K., olay yerinden kaçarken, Tater ise kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, Tater'in çevresinde toplanıp, yardım etmeye çalışırken, sağlık ekibi de çağırdı. İhbarla kısa sürede gelen sağlık görevlileri, Tater'i ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Ağır yaralanan Müslüm Tater, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Sait K.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, olay sonrası yaşananların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çevredekilerin Müslüm Tater'e yardımcı olmaya çalıştığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2021-05-26 12:28:41



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