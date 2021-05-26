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Asfaltlama yaparken silindirin altında can verdi 

DHA

Asfaltlama yaparken silindirin altında can verdi 


Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'de, asfaltlama çalışması sırasında şarampole devrilen silindirin altında kalan operatör İsa Aydın (37), hayatını kaybetti.
Gülnar ilçesindeki caddede asfaltlama çalışması yapan, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde görevli operatör İsa Aydın, kullandığı silindirle şarampole yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı silindirin altından çıkardı. Yapılan kontrolde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR
2021-05-26 15:42:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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