Toroslar’da yeşil alanlar rengarenk çiçeklerle bezendi

Toroslar Belediyesi, park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, çim biçme ve çiçeklendirme çalışmaları kapsamında ilçeyi rengarenk çiçeklerle bezedi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, park ve yeşil alanlarda bakım, onarım, çim biçme ve çiçeklendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde özenle yetiştirilen çiçekler de yeşil alanlara ekildi.

Belediye, yeşil alanlardaki bakım çalışmalarının yanında oyun gruplarını da düzenli olarak dezenfekte ederek, çocuklara sağlıklı ortamlarda zaman geçirme imkanı sunuyor. Böylece çocuklar, ekiplerin düzenli olarak hijyenik hale getirdiği oyun gruplarında oyun oynarken, aileleri de yeşil alanların tadını çıkarıyor.



“Özenle yetiştirdiğimiz çiçekler, yeşil alanlarımıza renk katıyor”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışarak, ilçemizdeki yeşil alanları koruyor, sayılarını daha da artırıyoruz. İlçemiz yeşil alan bakımından önemli bir konumda. Bu alanlarımızın kıymetini biliyor, bakımlarını düzenli olarak yapıyoruz. Kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz çiçekler de yeşil alanlarımıza renk katıyor. Birbirinden güzel çiçeklere can suyunu veren ekiplerimiz, büyük bir titizlikle çalışıyor. Pandemi sebebiyle evlerimize kapandığımız bu günlerde hemşehrilerimize temiz, güzel ve sağlıklı alanlar sunmak öncelikli hizmetlerimizden. Kentimizi modern bir görünüme kavuşturmak için başlattığımız çevre düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.