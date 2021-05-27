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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de engelli araç park alanları denetlenecek

İHA

Mersin'de engelli araç park alanları denetlenecek

Mersin'de 'engel olma' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamımda, engelli araç park yerlerine park eden diğer araç sürücülerine yönelik özel denetimler yapılacağı bildirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda araç sahibi engelli vatandaşların araçlarını rahat bir şekilde park edebilmeleri adına engelli araç park yerleri oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, "Ancak engelli araç park yerlerine ayrılan alanlara diğer araç sahiplerinin araçlarını park ettikleri görülmektedir. Bu bağlamda farkındalık oluşturmak amacıyla 'engel olma' sloganıyla engelli araç park yerlerine park eden diğer araç sürücülerine yönelik özel denetimler yapılacaktır" denildi.

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