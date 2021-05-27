Orman Genel Müdürü Karacabey Mersin’de incelemelerde bulundu

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, beraberinde Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Mihtat Ateş ile birlikte Mersin Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanlık alanlarda incelemelerde bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin'deki temaslarına Kuyuluk Orman Dışı Deposundaki incelemeleriyle başlayan Karacabey, ardından Silifke Orman İşletme Müdürlüğü Boğsak Yangın Yönetim Merkezindeki ekipleri ziyaret etti. Geçtiğimiz yıl Gülnar, Bozyazı ve Anamur Orman İşletme Müdürlükleri sınırlarındaki Kavakoluğu, Gözce, Tekeli ve Uçarı mahallelerinde meydana gelen yangınların bulunduğu sahaları havadan inceleyen Karacabey, Mut Orman İşletme Müdürlüğünün 2021 yılı ‘yangın ekibi işbaşı eğitimi’ programına da katılarak, teknik personel, orman muhafaza memurları, yangın ilk müdahale işçileri ve gönüllü yangıncılarla bir araya geldi.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü sedir bakım sahalarında üretilen emvalleri, orman dışı deposunda inceleyen Karacabey’e, bölgedeki 2021 yılı üretim, silvikültür program ve gerçekleşmeleri hakkında bilgiler verildi. Orman dışı deposunda yangın ilk müdahale ekiplerini de ziyaret eden Karacabey, yine geçen yıl yanan ormanlık alanların şu anki durumunu değerlendirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, bölge müdür yardımcıları, şube ve işletme müdürlerinin katıldığı toplantıda ise bölge müdürlüğünün 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgiler verildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bakanlığın ve Orman Genel Müdürlüğünün hedef ve politikaları çerçevesinde çalışılması gerektiğini vurgulayarak ”Birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içinde çalışarak daha büyük başarılara imza atacağız. Her geçen gün daha başarılı olacağız. Bu başarı sizlerin planlı, disiplinli ve özverili çalışmasının sonucu olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.