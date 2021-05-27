Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl Antep fıstığında 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Mut Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mersin'in özellikle Mut ilçesinde yetişen Antep fıstığının lezzet bakımından da çok iyi olduğunu söyledi. Antep fıstığının ilçenin 600 rakımında bulunan Alahan, Sarıkavak, Diştaş, Çömelek, Çaltılı, Bağcağız, Kurtuluş, Çatalharman, Çamlıca ve İlici mahallelerinde ağırlıklı olarak yetiştirildiğini belirten Bayır, “Önümüzdeki günlerde ciddi firmalar buraya akın edecekler. Daha önce Mersin fıstığı denilince firmalar iç kurdu var, dış kurdu var diye korkuyorlardı. Şimdi ise Mersin fıstığı, Antep fıstığını kalitede geçti diyebiliriz. Çünkü içi dolgun ve hastalık yok. Tabi ki bu da ziraat mühendisi arkadaşlarımızın başarılı çalışmaları ile oldu" dedi.

Mut’un mikro klima özelliğine sahip Türkiye'nin ender yerlerinden birisi olduğunu ifade eden Bayır, “Burada yetişen tüm ürünlerde zirai ilaç kullanma oranı yüzde 5’dir. Diğer yörelerde ise bu oran yüzde 20 ile 50 arasında değişir. Antep fıstığımız bu bölgede büyük bir potansiyele sahip. Gerek ağaç sayımız, gerek üretici sayımız azımsanmayacak kadar yeterli. Türkiye'de var olan Antep fıstığı rekoltesi tahmini 350 bin tondur. Doğru üretimle en az bunun 5’te birini Mut ilçesinde gerçekleştirebiliriz. Bu yıl 5 bin ton fıstık üretimi bekliyoruz" diye konuştu.

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