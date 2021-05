Gültak, 'İSO 500’e giren Mersinli firmaları tebrik etti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye’nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu2020' listesine Mersin’den adını yazdıran firmaları tebrik etti.

İstanbul Sanayi Odası’nın 'Türkiye’nin birinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2020' listesine giren firmalar açıklandı. Söz konusu listede, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 7 firma, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 1 firma, merkezi Mersin olmayıp, ancak üretim tesisleri Mersin’de bulunan 11 firma yer aldı.

“Ülkemizin ve kentimizin gururu oldular”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, listeye Mersin’den adını yazdırma başarısı gösteren firmaları ve yatırımlarını kente yapan bütün firmaları tebrik ettiğini belirterek, " İSO 500’e giren firmalarımız, ülkemizin ve kentimizin gururu olmuşlardır. Listede birçok firmamızın yer alması, Mersin’in hem vizyonu hem de ekonomik gücü ve potansiyelini göstermesi açısından ayrıca önem taşımaktadır. Özellikle yerli firmalarımızın bu başarısı, şehrimizin ve bölgemizin ekonomik olarak hızla gelişmesine de katkı ve moral verecektir” dedi.

Konuşmasını, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, ülkemizin kalkınması, ekonomimizin büyümesi ve güçlenmesinde katma değer üreten, insanlarımıza istihdam sağlayan firmalarımıza teşekkür ediyorum” diyerek sürdüren Gültak, “Bu firmalarımızın sayısının artmasını ve başarılarının devamını diliyorum. Nitekim Covid19 pandemisi, tarım ve gıdanın ulusal ve uluslararası ölçekte ne kadar stratejik bir sektör olduğunu hepimize yeniden öğretmiştir. Mersin; limanı, karayolu ve havalimanının bitmesi ile birlikte, lojistik maliyetlerini minimuma indirecek bir şehir olacaktır. Bu açıdan firmalarımızı kentimize yatırım yapmaya davet ediyorum. Devletimiz, hükümetimiz ve biz yerel yöneticiler, her türlü zorluğa rağmen ülkemizin büyümesi ve gelişmesi mücadelesinde üretim yapan, katma değer sağlayan ve istihdamı arttıran firmalarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.