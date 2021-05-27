Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'Dijital Tır'ı Mersin'e geliyor

Atık klima gazı tüplerinden çocuklar için dev kumbaralar yapıyor

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır'ı, Mersin’de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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