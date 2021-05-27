Muhtarlardan Sıfır Atık Projesine destek Yenişehir Belediyesi, başlattığı Sıfır Atık Projesi ile ilgili muhtarları bilgilendirdi. Muhtarlar, projeye tam destek verdi

Yenişehir Belediyesi, atıkları kaynağında ayrıştırma bilincini oluşturarak geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla başlattığı Sıfır Atık Projesi ile ilgili muhtarları bilgilendirdi. Proje için Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e teşekkür eden mahalle muhtarlarından projeye tam destek geldi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sıfır Atık Projesi için pilot bölge olarak seçilen Fuat Morel Mahallesinde vatandaşları bilgilendiren ve projeye katılmalarını sağlayan Yenişehir Belediyesi, Sıfırı Atık Projesi hakkında muhtarların da görüş ve önerilerini aldı. Çalışmaları son derece başarılı bulan mahalle muhtarları proje ile ilgili Yenişehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde olacaklarını vurguladılar.



“Fuat Morel’de mavi poşet ve ara katlara kutu dağıtımı yapılacak”

Yenişehir Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleştirilen toplantında muhtarlara proje hakkında bilgi veren Çevre Mühendisi Öykü Zor, ‘Atıktan Üretmek Elimizde’ sloganı ile Yenişehir'de kaynağından ayrıştırma bilincini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Fuat Morel Mahallesinde projeyi vatandaşlara anlattıklarını ve olumlu dönüşler aldıklarını kaydeden Zor, “Vatandaşlara, her daireye mavi poşet dağıtımı yapacağımızı, bu poşetlerin içine geri dönüşebilen atıkları yani metal, kağıt, plastik, cam biriktirmeleri gerektiğini ve belirli günlerde toplayacağımızı anlattık. Site ve apartmanlarda kat aralarına kutu konumlandıracağımızı ve bu noktalarda atıkları biriktirmelerini istedik. Bu kapsamda pilot mahallemiz olan Fuat Morel’de mavi poşet ve ara katlara kutu dağıtımı yapılacak” dedi.



“Sıfır atık ofisleri kurulacak”

Fuat Morel Mahallesinin ardından önümüzdeki günlerde 50. Yıl ve Güvenevler mahallelerinde de projeyi anlatacaklarını kaydeden Zor, Yenişehir sınırları içerisinde öncelik sıralamalarının siteler, apartmanlar ve konutlar olduğunu, bu sıralamaya uyarak sürece devam edeceklerini söyledi. Çevre bilinci ve sıfır atık konusunda belirli günlerde mahalle sakinlerine eğitimler verileceğini ifade eden Zor, mahallerdeki çalışmalara muhtarların da katılması çağrısında bulundu. Zor, “Okullarda yaş aralıklarına göre hazırladığımız çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri verilecek. Projenin devam etmesi durumunda EBA’dan eğitimler online olarak verilecek. Animasyon filmler hazırlanıp sosyal mecralardan paylaşılacak. Yenişehir Belediyesinin çevre konusunda en bilinçli belediyelerden biri olması için çalışacağız. Sıfır atık ofisleri kurulacak, evsel atıklardan kompsot üretimi eğitimi verilecek. Bu eğitimler uygulandıkça toplam atık hacminde düşüş sağlanacak. Sıfır atık ofislerinde evlerden dolayı oluşan tekstil atıklarından yeniden kullanım, başka şekilden kullanım ve onarımı ile ilgili eğitimler de verilecek. Önlemlere rağmen kullanım dışı kalan tekstilin, atık olarak değerlendirilmeden önce doğru şekilde ayıklanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için çalışmalar yapılacak. Mahalle muhtarlarımızdan talebimiz, bizimle mahalle tanıtımı için bir kişi görevlendirmeleri. Mahallenizdeki sitelerin isimleri ve sayısının bulunduğu listenin tarafımıza teslim edilmesi ve çalışmalara etkin olarak katılım sağlanmanız” diye konuştu.

Toplantıya katılan mahalle muhtarları da Yenişehir Belediyesinin başlattığı projenin çevre açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, çalışmayı desteklediklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.