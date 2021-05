Mersin'de 'Bilinçli evlilik atölyesi' hayata geçirildi Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, toplumun temel taşı olan aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek, aile içi iletişimi güçlendirerek iç huzuru sürdürmek ve aile bütünlüğünü korumak amacıyla 'Bilinçli evlilik atölyesi' başlatıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, toplumun temel taşı olan aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek, aile içi iletişimi güçlendirerek iç huzuru sürdürmek ve aile bütünlüğünü korumak amacıyla 'Bilinçli evlilik atölyesi' başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre boşanmaların yüzde 35,3'ü evliliğin ilk beş yılı içerisinde gerçekleşiyor. Toroslar Belediyesi de bu konuda harekete geçerek toplumun temel taşı olan aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek ve aile içi iletişimi güçlendirerek iç huzuru sürdürmek amacıyla 'Bilinçli evlilik atölyesi'ni başlattı.

"Bilinçli evlilik, mutlu aile" sloganıyla hayata geçen atölyede, sağlıklı bir aile yapısının oluşturulması konusunda Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezinin alanında uzman psikologları tarafından verilen eğitimlerde, 'etkili iletişim, stres ve öfke yönetimi, evlilikte kadın ve erkeğin rolleri' gibi evlilik için hayati önem taşıyan konular yer alıyor. Evli ve yeni evlenecek çiftler, Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonunda dört hafta sürecek atölye eğitimlerine katılabilecek.

"Her evlilik kendine özgü ve özeldir"

Eğitimlerin ilki, pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı. Toroslar Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi Psikoloğu Havva Nur Günöz, evliliklerin sağlıklı olabilmesi için çiftler arasındaki uyumun da önemli olduğuna dikkat çekti. Günöz, "Bilinçli evlilik ilişkisi, bireylerin ruhsal ve fiziksel sağlıkları üzerinde olumlu etkiler oluşturan bir güce sahiptir. Böyle bir aile ortamı içerisinde yetişen çocukların ruh sağlıkları da olumlu gelişir. Sağlıklı bir ailenin temelinde ise sağlıklı bir çift ilişkisi yatmaktadır. Bilinçli Evlilik Atölyesi ile aile bütünlüğünün korunması hedeflenirken, çeşitli nedenlerle aile çatışması içinde kalan bireylerin sorunlarının da çözüme kavuşturulması amaçlanıyor" dedi.

Her evliliğin kendine özgü ve özel olduğunu vurgulayan Günöz, bu konuda tüyolar vererek, "Asla evliliğinizi başkalarının evlilikleriyle kıyaslamayın. Kendi ilişkinize odaklanın. İlişkinizin neden farklı ve özel olduğunu düşünün ve olumlu yönlerine sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, tüm aile fertlerinin mutlu olması"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise aile kurumunun güçlenmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "Toplumun temeli ailedir. Hayata geçirdiğimiz Bilinçli Evlilik Atölyesi projesi ile de mutlu aile ortamının hakim olmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu. Yılmaz, konuşmasının devamında, "Hep söylediğimiz gibi bir evde bulunan her bir ferdin derdi bizleri ilgilendiriyor. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza kısaca toplumun her kesimine hitap eden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toroslarımızda sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

