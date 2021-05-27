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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesi, deprem toplanma alanlarını belirledi

İHA

Mezitli Belediyesi, deprem toplanma alanlarını belirledi

– Mezitli Belediyesi, Mersin’e yerleştirilen ilk deprem konteyneri ile öncülük yapmasının ardından ilçedeki deprem toplanma alanlarını da belirledi. Olası bir deprem anında hazır olmak için çalışmalar yapan Mezitli Belediyesi ekipleri, 31 farklı alan belirledi.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel çalışma ile deprem toplanma alanları belirlendi. Ekipler, ilçede 31 deprem toplanma alanı belirlerken, alanda deprem anında toplanmayı kolaylaştırabilmek ve oluşacak kargaşanın önlenebilmesi için özel işaret ve levhalar yerleştirdi. Ekipler, alanları gösteren yön tabelalarını da yerleştirmeye başladı.
İnsanların depreme her an hazır olması gerektiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, depreme gerekli hazırlık yapılmamasının Türkiye’nin en büyük problemlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Tarhan, “Deprem, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın bir gerçeği. Dolayısıyla yerel idareciler olarak buna hazırlıklı olmak da bizim görevimiz. Biz de ilk günden itibaren bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına pek çok çalışma gerçekleştirdik. Tüm personelimize hizmet içi eğitim çalışması kapsamında ilk yardım ve deprem seminerleri verdik. Yine Deprem Simülasyon TIR’ı getirerek personelimizin ve vatandaşlarımızın deprem anını canlı olarak yaşamasını ve olası çözüm önerilerini uygulayarak görmesini sağladık. Daha Mersin merkezinde ilk deprem konteynerini yerleştirdik” dedi.
Deprem hazırlığı konusunda yeni bir hamle başlattıklarını belirten Başkan Tarhan, “Deprem hazırlıklarımızı 31 deprem toplanma alanı belirleyerek bir ileri aşamaya taşıdık. Alanı hazır hale getirdiğimiz gibi yön ve uyarı tabelaları ile de deprem anında yaşanacak kargaşanın önünü kesmeyi amaçladık. Kentin farklı noktalarında deprem toplanma alanlarını gösteren yön tabelalarını yerleştireceğiz ve çeşitli dönemlerde yapacağımız etkinlik ve çalışmalarla halkımızın kendine ait en yakın noktayı öğrenmesini sağlayacağız. Belediye olarak her vatandaşımızın depreme hazırlıklı olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Mezitli Belediyesi tarafından belirlenen deprem toplanma alanları şu şekilde:
1Kuyuluk Tabiat Parkı Çamlıca Mh, Mezitli Fındıkpınarı Yolu 137, 33330
2 Mezitli Stadyumu Yeni Mh. Stadyum Caddesi ile 33193 Sk. Kesişimi
3 Mezitli Belediyesi Hizmet Binası Önü Kent Meydanı Atatürk Mh,
4 Park Alanı Viranşehir mh. Viranşehir Caddesi ile 34301 Sk. Kesişimi
5 Spor Alanı Tece Mh. Kıbrıs Caddesi ile Deniz Caddesi Kesişimi
6 Mutlu Yaşam Köyü Şahin Tepesi, 33335 Mezitli/Mersin
7 Park Alanı Tece Mh. Meltem Caddesi ile Koca Sinan Caddesi Kesişimi
8 Kent Meydanı Devamı Atatürk Mh,31095 Sk ile 31128 Sk Kesişimi
9 8 Mart Parkı Yeni Mh.33157 sk.33162 sk. Kesişimi
10 Hürriyet ve Cumhuriyet Parkı Yeni Mh. 33193 sk.
11 Şehit Mustafa Sarı Parkı Menderes Mh.3542935406 sk. Kesişimi
12 Denizhan 2 Karşısı Demokrasi Meydanı Menderes Mh. Hayrettin Paşa Cad. Üzeri
13 Kent Parkı ve Otobüs İşletme Durağı Seymenli Mh.45113 sk. Sahil Yolu Kesişimi
14 Futbol Sahası Eskiköy Mh.6149161486 sk. Kesişimi
15 Yaşar Doğu Parkı Akdeniz Mh. Yaşar Doğu Cad.39606 sk Kesişimi
16 Park Alanı Akdeniz Mh.39660 Sk. Doğusu
17 Özgürlük Parkı Akdeniz Mh.39660 Sk. Sonu
18 Kerim Avşar Parkı Viranşehir Mh. 3430034302 Sk. arası
19 Soli Pompelopolis Parkı Viranşehir Mh.34301 Sk. Üzeri
20 Mezitli Belediyesi Aratos Spor Tesisi Viranşehir Mh.3438134388 sk Kesişimi Adonis Sitesi Kuzeyi
21 Tece Hobi Bahçesi Deniz Mh. Kıbrıs Cad.49298 sk. Kesişimi
22 Mezitli Spor Salonu (500 Seyirci Kap.6 Soyunma odalı) Yeni Mh. Ahmet Hocaoğlu İlköğretim Okulu Yanı
23 Mersin Spor Lisesi Çamlıca Mh. Dadaloğlu Cad.
24 Mersin Nevin Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Çamlıca, Mimar Sinan Cd
25 Şehitlik Parkı Merkez Mh. Hastane Cad. ile 61505 sk kesişimi
26 Şehit Hüseyin Keskin Parkı Merkez Mh. 52139 Sk.52122 sk. Kesişim Parkı
27 Mezitli Belediyesi İlkokulu Atatürk Mh. 31045 Sk. No:16
28 Fatih Parkı Fatih Mh. Adnan Menderes Bulvarı No:232
29 Mezitli Teknik Meslek Anadolu Lisesi Çankaya Mah. 37507 Sk. No:1
30 Park Alanı Davultepe Mh. Kazım Karabekir Cd. No:13
31 Park Alanı Cumhuriyet Mh. Özgürkent ile Şirinler Cad. arası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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