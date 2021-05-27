Balkondan düşen 2 yaşında Serin ağır yaralandı

Soner AYDIN/MERSİN (DHA)MERSİN'de birinci kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Serin A., ağır yaralandı. Küçük Serin´in düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Toroslar ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi 78007 Sokak'taki evlerinin balkonunda demir korkuluklara tırmanan Serin A., dengesini kaybedip asfalt zemine düştü. Serin A.´nın düştüğünü görenler yardıma koştu. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Serin A., Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında ve kolunda kırıklar oluşan çocuğun durumunun ağır olduğunu öğrenildi.
DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bu arada Serin A.'nın balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların küçük Serin´in yardımına koştuğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN
2021-05-27 14:15:20
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