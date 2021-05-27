Sokak ortasındaki 'borç' cinayetinin şüphelisi yakalandı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada, Müslüm Pater'i (27) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Sait K., yakalandı.

Olay, önceki gün merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi 5864 Sokak'ta meydana geldi. Yolda karşılaşan Sait K. ile Müslüm Pater arasında, borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Sait K., Pater'i bıçakladı. Sait K., olay yerinden kaçarken, Pater ise kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Pater, ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Sait K., polisi tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-05-27 16:19:28



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