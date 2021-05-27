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Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı

DHA

Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinde kaynak çalışması sırasında çıkan yangın, bitişikteki madeni yağ fabrikasına sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (MTOSB), bugün saat 15.30 sıralarında bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan taraftaki madeni yağ fabrikasına sıçradı. Alevler fabrikayı sararken gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Yangına ilk müdahaleyi OSB itfaiyesi yaptı. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-05-27 17:13:26

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