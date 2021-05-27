Mersin’de madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı İş makinaları da yangına müdahale etti

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesindeki bir madeni yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir madeni yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangına önce OSB içerisinde bulunan ekipler, ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın dolayısıyla bölgeden yoğun duman yükselirken, polis ekipleri önlem aldı. Ekipler, fabrika içinde iş makinaları ile duvarları yıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangının neden çıktığı öğrenilemedi.

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