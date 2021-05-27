Kaynak yapılırken çıkan yangın madeni yağ fabrikasına sıçradı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir iş yerinde kaynak çalışması yapılırken çıkan, bitişikteki madeni yağ fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

İş yerlerinde maddi zararın meydana geldiği yangını soğutma çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-05-27 18:07:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.