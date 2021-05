UNESCO tescilli Kızkalesi'nde turizm hareketliliği Havaların ısınmasıyla birlikte Kızkalesi sahilleri hareketlendi Bu yıl öncü turistler Ukrayna, Almanya ve Fransa'dan

Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Doğu Akdeniz'in turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde turizm hareketliliği başladı. 100'ün üzerinde tesis ve 3 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip gözde tatil beldesine yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği bildirildi. Pandemi dolayısıyla geçen sezonu önceki yıllara göre buruk geçiren turizmciler, aşı oranının yükselmesinin sezondan beklentilerini arttırdığını söyledi.

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇUKTOB) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, Kızkalesi'nde deniz suyu sıcaklığının 24 derece, hava sıcaklığının 28 dereceye gelmesiyle deniz mevsiminin başladığını belirtti.



"İlk öncü turistler gelmeye başladı"

Sezonla birlikte ilk yabancı turistlerin de gelmeye başladığına dikkat çeken Kale, "1 Haziran'dan sonra inşallah yasaklar kalkar, vaka sayıları azalır, ülkemizdeki aşılama oranı yükselir. Aşılama oranı yüzde 55'lere geldiği vakit Avrupa'nın ve dünyanın her yerinden insanlar buraya gelecektir. Bizler de turizmciler olarak tatil merkezimizde hizmet vermeye hazırız. Daha yeni yeni turistler gelmeye başladı. Şu an Ukrayna'dan, Almanya'dan, Fransa'dan öncüler geldi. Çok umutluyuz. Çok güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Ama günü birlik kiralık evlerden gelen insanlar pandemi kurallarına uygun olarak maske, mesafe, temizlik kuralına uygun olarak plajlarımızı kullanırsa herhangi bir sorun yaşamayız" dedi.



"Tesislerde personel de sezona hazır"

Turistik oteller ile belediye işletmeli otellerin tesis ve personelleri anlamında hizmet vermeye hazır olduğunu ifade eden Kale, "Bütün altyapılar hazır. Her şey hazır. Bizim için önce insanlarımızın, tatilcilerimizin sağlığı gelmektedir. Kurallara uyup kazasız belasız bu güzel sezonu geçirir ve tamamlarız. Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı gibi önce turizm işletme ve turistik tesislerinde, belediye otellerinde turizm çalışanlarının öncelikli aşılanması yapıldı. Tesislerin hijyen bir şekilde hazırlanması maske, mesafe ve temizlik kuralına uyması, bunların hepsi beraber komplike, hazır vaziyette sezona girmekteyiz. İnşallah kazasız belasız bu sezonu tamamlarız" diye konuştu.



"Kurallara uyuyoruz ama uymayanlar da var"

Tatil beldesinde denize girerek zaman geçiren vatandaşlar ise kurallara herkesin uyması gerektiğine dikkat çekti.

1.5 yıldır tatil beldesinde olduğunu ifade eden Eylül Halavut, "Kendimi koruma altına aldım. Kendi yaşadığım şehirden bir tatil beldesine geldim. Burada sosyal mesafe kurallarına uyarak kışımı geçirdim. Şu an yaz ayındayız, insanlara ve sosyal mesafemize uyarak sahile iniyoruz. Denize girerken maskemizi çıkartıyoruz ama denizden çıktığımız zaman maskemizi geri takıyoruz. Çünkü ülkemizde korona virüs vakası bitmiş değil. Hiçbir şey bitmiş değil. Aksine daha da kötüleşebilir" dedi.

Halavut, kurallara uyanların yanında uymayanların da bulunduğuna dikkat çekti.

Baba Cem Halavut ise, "Şu an ailemle sahile indik. Maskemizi takarak sosyal mesafemizi koruyarak indik. İnsanlar daha dikkatli daha tedbirli olabilir" diye konuştu.

