Mersin'de açık havada konser keyfi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, pandemi kuralları çerçevesinde vatandaşların katılımı ile sahilde açık hava konserleri düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinesinde düzenlenen konserlerin başlangıç noktalarından biri Marina Akustik Park, diğeri ise Deniz Müzesi karşısı oldu. Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00’e kadar açık havanın tadını çimlerde çıkaran her yaştan Mersinli, müzik dolu akşamın keyfini yaşadı.

Konser etkinliklerinin ilerleyen günlerde ilçelere de taşınacağı kaydedildi.

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