Mersin'de sahil bandına doğadaki kuşlar için kuş evi yerleştirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kuşların doğal yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara korunaklı barınma alanları oluşturmak amacıyla kuş popülasyonunun yoğun olduğu Adnan Menderes Bulvarı sahiline kuş evi yerleştirildi.

Kentleşmenin artmasıyla doğal yaşam alanları azalan, en çok yem ve su bulma konusunda sıkıntı çeken kuşlar, özel tasarlanan kuş evinde bulunan şamandıra sistemi ve yem bölmesi ile yemsiz ve susuz kalmayacak. Doğayla bütünlük sağlaması adına okaliptüs ağacının etrafına çember bir şekilde yerleştirilen kuş evinin 48 odası bulunuyor.

“Kuşların hem temiz su hem de barınma ihtiyaçlarını karşılıyor”

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğünde biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, kuş evi fikrinin çıkış noktasını anlattı. Kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşları da her gün beslediklerini ifade eden Atlı, “Bu beslemeler sırasında bir şey fark ettik ki, bu kuşların hem temiz su ihtiyaçlarının giderilmesi hem de barınma ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Özellikle çevredeki kirli suları içen hayvanlarda yoğun bir hastalık gözlemledik. Bunun neticesinde böyle bir şey tasarlandı. Bu kuş evinin en önemli özelliğinden birisi kuşlara 24 saat temiz su sağlanıyor olması. İçerisinde şamandıra sistemi var. Su azaldıkça yeni su doluyor. Gün içerisinde ekiplerimiz tarafından kuşların beslenmesi yapılıyor” dedi.

İlerleyen günlerde farklı kuş türleri için de çalışmalar yapacaklarını kaydeden Atlı, “Kuş popülasyonunun yoğun olduğu noktalarda bu çalışmamızı devam ettirebiliriz. Bu sadece güvercinler için yapılan bir nokta değil. Diğer kuş türleri için de çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.

“Doğayla bir bütünlük sağlıyor”

Hayvan mobilyası tasarımcısı olan ve kuş evini de tasarlayan iç mimar Merve Selin Dayı, evin teknik özelliklerinden bahsederek, “Kuş evinin malzemesini kayın marin kontrplaktan yaptım. Bu teknelerde kullanılan özel bir malzeme. Uzun yıllar boyunca kuşların güvenle kullanabileceği, zarar görmeyen bir ürün. Alt kısmında su haznesini şamandıra sistemi ile yaptım. Böylece birinin manuel olarak oraya su doldurması gerekmeyecek. Kuşlar her istediği an orada içme suyu bulabilecek” ifadelerini kullandı.

