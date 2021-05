MESKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu yapıldı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "13 ilçemizde herhangi bir ayrım gözetmeksizin projelerimizi hayata geçiriyoruz"

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Seçer, “Takdir ederseniz 26 aylık sürede, 13 ilçemizde herhangi bir ayrım gözetmeksizin, ihtiyaç öncelikli, ivedi sorunları çözme amaçlı projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

Genel kurulda 9 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere toplam 10 madde görüşüldü. Genel kurulda ilk olarak MESKİ’nin hizmetlerinin yer aldığı video izlendi. MESKİ Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporu, Meclis Başkan Vekili Mehmet Çelik başkanlığında görüşüldü.

“Öncelikli, ivedi sorunları çözme amaçlı projelerimizi hayata geçiriyoruz”

Meclis üyelerinin MESKİ ile ilgili yaptıkları değerlendirmelere teşekkür eden Başkan Seçer, “Tabiki marifet iltifata tabidir. Hoşumuza gidiyor. Elbette güzel işler yaptığımız zaman, bu da takdir edildiği zaman hoşumuza gidiyor. Ama eksiklerimiz de olduğu görülüyor. Yapılan eleştirilerden de bunları görmek mümkün. Çok işler yaptığımızı da. Takdir ederseniz 26 aylık sürede, 13 ilçemizde herhangi bir ayrım gözetmeksizin, ihtiyaç öncelikli, ivedi sorunları çözme amaçlı projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Önemli ve değerli bir kurum MESKİ. Bir kere bunu söylemem lazım. Su insan hayatında değerli. Her bir meclis üyemiz bunu dile getirdi. Özellikle küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliği sürecinde su bir kez daha önemli hale geldi. Türkiye de su zengini bir ülke değil. Su fakiri de değil ama işte eh arada derede. Yalnız tedbir alınmazsa su fakiri bir ülke haline geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Mersin’in özel bir yer olduğunu ve Toros dağları gibi çok muazzam bir su kaynağının bulunduğunu anlatan Başkan Seçer, “Antalya sınırından Adana sınırına kadar her lokasyonda, her bölgede, her yerleşim yerine su kaynağı bulma fırsatınız var, imkânınız var. Yeter ki makul, akıllı, bilimsel projeler ortaya koyabilelim. Onun için de MESKİ birimleri arasında, özellikle proje, etüt, planlama. Bunlar çok önemli çalışmalar. Burada başlıyor. Eğer burada doğru işler yapılırsa, yani gömleğin düğmesi doğru iliklenirse aşağı doğru doğru bir şekilde gidiyor” diye konuştu.

“Her bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Her bölgede yatırım yapıyoruz”

Meclis üyelerinin sorularına da tek tek yanıt vermeye devam eden Seçer, altyapı eksikliklerini gidermek için her bölgeye ulaştıklarını söyledi. Seçer, “Her bölgede yatırım yapıyoruz. Yapmaya çalışmıyoruz, yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Öz kaynaklarla yapıyoruz. Nereden yapıyoruz? Bulduğumuz uzun vadeli, uygun finansman maliyeti olan kredilerle yapıyoruz ya da FRIT II gibi, Avrupa Birliği'nin fonları gibi bazı enstrümanları da kullanıyoruz. Akdeniz ilçesi Toroslar Mahallesi Homurlu, Adanalıoğlu, Kazanlı. O bölgedeki kanalizasyon çalışmaları ki, 10 milyon avroluk bir hibe. Protokol ve diğer prosedürler süratle devam ediyor. İller Bankası üzerinden gerçekleşiyor. Yine FRIT II kapsamında 17 milyon avroluk Mezitli İçme Suyu Şebeke Hattının yenilenmesi var. Her şey tamam. İhaleye çıkıyoruz. Uzun süredir uğraş veriyorduk. Erdemli Tömük bölgesi, Arpaç, Tömük. O bölgedeki kanalizasyon sistemi yine orada da yaklaşık olarak 15 milyon avro civarında bir yatırımla kanalizasyon çalışmaları başlayacak. Bunlar da FRIT II kapsamında. Yani tamamı hibe. Maalesef bunlar zaman alıyor. En önemlilerinden biri Anamur Otluca Su Projesi. TL bazında yeni fiyatlarla 150 milyon liralık, yani 15 milyon avroluk bir yatırım” şeklinde konuştu.

Mersin merkezde olduğu gibi Anamur, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Aydıncık’ın evsel atıklarını şu anda Silifke’ye taşıdıklarını dile getiren Seçer, “Bunlardan da ilave bir bedel almadan yapıyoruz. Bunu yapma nedenimiz tamamen çevre kirliliğine yönelik bu tehditleri ortadan kaldırmak. O tesis için de aslında daha önce hibe şeklinde bir kredi çıkmış 22 milyon avro. Önemli bir rakam. Maalesef mahkeme süreçleri. Biliyorsunuz bu tip krediler belli bir sürede kullanılmayınca geri gidiyor ve sürekli söylediğim, otobüs alımı için IBRD kredisi gibi zamanında işlemlerinizi yapmazsanız o kredi geri gidecek. Ya da FRIT II kapsamında kullandırılma konusunda söz verilen krediler zamanında işlemlerini, evraklarını tamamlamazsanız bir problem yaşarsanız bu krediler başka taraflara gider. Bu 2 proje için, yani Otluca ve Bozyazı, Aydıncık, Anamur hattının evsel atıklarını toplayacak düzenli katı atık depolama alanlarının kredileri JICA kredisi olarak şu anda İller Bankası ile yürüttüğümüz ortak çalışmalarla bitirilmeye çalışılan projeler ama bunlar kâğıt üzerinde. Bu krediler şu anda kâğıt üzerinde. Bunların ete kemiğe bürünmesi için İller Bankası’nın da yoğun gayret göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

“Siz şikâyet etmekte haklısınız, biz de istemekte haklıyız”

MESKİ’nin bütçe denkliği için 85 milyon liralık borçlanma yapmasına yönelik yetki verilmesi taleplerinin bulunduğunu ifade eden Seçer, “Neden bunu istiyoruz? Hem her birinizin istediği yatırımları aksatmadan yapmak, su hayati önem taşıyor, su kesildi mi haklı olarak insanlar şikâyet ediyor. Kanalizasyon yola aktığı zaman haklı olarak insanlar şikâyet ediyor. Çöpleri düzgün bir şekilde alınmadığı zaman insanlar haklı olarak şikâyet ediyor. Bütün bu çevre tehditlerini ve insanlığın biyolojik yaşamını sürdürmede olmazsa olmaz bu unsurların yerine getirilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak üzere bizim finansmana ihtiyacımız var. Siz şikâyet etmekte haklısınız, biz de istemekte haklıyız” dedi.

“Ücret politikamızda aşırı bir yükselme söz konusu değil”

Başkan Seçer, MESKİ’nin tahsilatlarındaki gelişmelerden de bahsederken, şunları söyledi: “Şu anda Nisan 2021 sonu itibariyle 219 milyon lira alacağımız söz konusu. Bunların 143 milyon lirası normal, faturaları zamanında ödenmemiş ama kısa bir sürelik gecikmeler olmuş ya da zamanında ödenen faturalar kapsamında ya da aboneler kapsamında herhangi bir sorun teşkil etmeyen normal alacaklarımız. 59 milyon 730 bin liralık kısmı, bunlar maalesef takipte olan, yani hukuk birimimizde olan alacaklarımız kalemi. Diğer 15 milyon 950 bin liralık kısmı da daha önce sorun yaşanmış ama yapılandırılmış, peyderpey ödenen paralar. Gelirlerimizde düşme oldu mu? Elbette ki tahsilatlarda gecikme oldu. Gelirlere tahsilatlarda gecikme olarak yansıdı. Su tüketiminde bir azalma yok. Ama buna mukabil bizim ücret politikamızda da başladığımız günden bugüne kadar aşırı bir yükselme söz konusu değil. Bunun temel etmenlerinden bir tanesi de pandemi sürecini yaşıyor olmamız. Oysa ki girdi maliyetlerine paralel bir artış söz konusu olsa su fiyatları bugünkü rakamların üstünde olur. Biz Türkiye’de de son yaptığımız düzenlemelerle 30 büyükşehir içerisinde şu anda uygun bir sırada su fiyatlarını vatandaşlarımıza yansıtan bir kurumuz.”

