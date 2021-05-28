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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesinin fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi uzatıldı

İHA

Akdeniz Belediyesinin fotoğraf yarışmasına son başvuru tarihi uzatıldı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek fotoğraf yarışmasının son katılım tarihini uzattı. “Akdeniz’de Yaşam” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasına katılmak isteyenler 8 Haziran 2021 tarihine kadar fotoğraflarını iletebilecekler.
Akdeniz'in saklı kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmak ve ilçe tanıtımına katkı sağlamak için düzenlenecek "Akdeniz'de Yaşam" konulu ödüllü fotoğraf yarışması kapsamında yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda, birinci gelen fotoğraf sahibine 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye de bin TL ödül verilecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmaya katılmak isteyenler, değerlendirmeye alınmasını istedikleri fotoğraflarını, kultursosyal@akdeniz.bel.tr adresine yollayabilir veya 05369686560 numaralı telefon ile whatsapp üzerinden gönderebilecekler. Yarışma, Akdeniz Belediyesi personeli veya personelin birinci derece yakınları ile yarışma sürecinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlar, danışmanlar, sponsorlar ve çalışanları ile jüri üyelerine açık olmayacaktır. Yarışma başvurusu şartnamede belirtilen Whatsapp numarası ile mail adresi üzerinden yapılacaktır. Yarışma şartnamesine göre son başvuru tarihi 8 Haziran 2021 olarak revize edilmiştir.

Ödül töreni 11 Haziran'da
Yapılacak jüri değerlendirmesinin ardından da dereceye giren fotoğraflar ve sahiplerinin katılacağı ödül töreni ve sergisi ise 11 Haziran 2021 tarihinde düzenlenecek. Değerlendirmeye gönderilecek fotoğraflarda sayı sınırlandırılması bulunmazken, eserlerin Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde çekilmesi şartıyla, yarışmaya, Mersin’in her yerinden katılım sağlanabilecektir.

Yarışmaya katılım koşulları neler?
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kimlik doğrulaması yapılamayan veya kabul edilebilir nitelikte olmayan başvurular yönetici tarafından yarışma dışı bırakılabilir. Yönetici tarafından verilen herhangi bir temayla ilgisi bulunmayan başvurular, bir geri bildirimde bulunmaksızın diskalifiye edilebilir. Yarışmaya başvurulan fotoğrafların yarışmanın düzenlendiği 2021 yılı içerisinde çekilmiş olma zorunluluğu vardır. Öte yandan fotoğrafların Mersin/Akdeniz sınırları içerisinde çekilmiş olma şartı bulunmaktadır. Yarışmacı beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu tespit etmekle yükümlüdür. Bilgi doğruluğu ispat edilmeyen katılımcıların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Katılımcıların fotoğrafları, belediyemizin sosyal medya paylaşımlarında, tanıtımlarında ve programlarında kullanılır. Kullanılan fotoğraflar için herhangi bir telif ücreti ödenmez" denildi.

"Sanata katkımız artarak devam edecektir"
Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "İlçemizin kusursuz güzelliklerini ve insanlarını böylesi güzel bir sanatsal etkinlikle buluşturmak için adeta sabırsızlanıyoruz. Amacımız, Akdeniz’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini daha görünür kılmaktır. Bu etkinliğimiz, Akdeniz'in belleğinden hiçbir zaman silinmeyecek bir arşivi de beraberinde getirecektir. Sanata katkımız artarak devam edecektir. Yarışmaya katkı sunan tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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